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00:03 (мск), источник: РИА Новости

Ученые перечислили продукты, повышающие риск преждевременной смерти

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Продукты с высокой степенью обработки связаны с повышенным риском смерти, выяснил научная группа из Франции. Об этом сообщает портал Livescience.

Источник: AP 2019

К такой пище относятся кондитерские и хлебобулочные изделия, мороженое, различные снеки, полуфабрикаты и восстановленные мясные продукты. Все они состоят из нескольких ингредиентов и проходят множество стадий промышленной обработки. Такие продукты содержат много сахара, соли, жиров и масел, а также ароматизаторы, красители, подсластители и эмульгаторы. Ультраобработанная пища отличается высоким содержанием сахара, жира и соли, однако бедна витаминами и клетчаткой.

C 2009-го по 2017 год ученые следили за рационом более 44,5 тысячи пациентов старше 45 лет. Учитывались также вес, рост, уровень физической активности, образ жизни, уровень образования и другие социодемографические характеристики участников.

Согласно результатам исследования, около 30 процентов дневного рациона добровольцев составляла пища с высокой степенью переработки. Выяснилось, что увеличение потребления ультраобработанных продуктов всего на десять процентов повышает риск преждевременной смерти сразу на 14 процентов.

Отмечается, что указанные продукты чаще всего потребляли люди с низким уровнем дохода, образования, физической активности и высоким индексом массы тела.

Ученые подчеркивают, что данная тема нуждается в более детальной разработке. Несмотря на то что корреляция между потреблением пищи с высокой степенью обработки установлена, логику причинно-следственных связей еще предстоит выяснить.

«Следующий шаг — это понять связь между ультраобработанной пищей и здоровьем человека», — говорит Матильда Тувье из Университета Париж-север XIII.

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