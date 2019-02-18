Ученые перечислили продукты, повышающие риск преждевременной смерти
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Продукты с высокой степенью обработки связаны с повышенным риском смерти, выяснил научная группа из Франции. Об этом сообщает портал Livescience.
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Продукты с высокой степенью обработки связаны с повышенным риском смерти, выяснил научная группа из Франции. Об этом сообщает портал Livescience.
К такой пище относятся кондитерские и хлебобулочные изделия, мороженое, различные снеки, полуфабрикаты и восстановленные мясные продукты. Все они состоят из нескольких ингредиентов и проходят множество стадий промышленной обработки. Такие продукты содержат много сахара, соли, жиров и масел, а также ароматизаторы, красители, подсластители и эмульгаторы. Ультраобработанная пища отличается высоким содержанием сахара, жира и соли, однако бедна витаминами и клетчаткой.
C 2009-го по 2017 год ученые следили за рационом более 44,5 тысячи пациентов старше 45 лет. Учитывались также вес, рост, уровень физической активности, образ жизни, уровень образования и другие социодемографические характеристики участников.
Согласно результатам исследования, около 30 процентов дневного рациона добровольцев составляла пища с высокой степенью переработки. Выяснилось, что увеличение потребления ультраобработанных продуктов всего на десять процентов повышает риск преждевременной смерти сразу на 14 процентов.
Отмечается, что указанные продукты чаще всего потребляли люди с низким уровнем дохода, образования, физической активности и высоким индексом массы тела.
Ученые подчеркивают, что данная тема нуждается в более детальной разработке. Несмотря на то что корреляция между потреблением пищи с высокой степенью обработки установлена, логику
«Следующий шаг — это понять связь между ультраобработанной пищей и здоровьем человека», — говорит Матильда Тувье из Университета