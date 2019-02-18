Шумовое отравление. Децибелы, которые мешают нам жить

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Штраф 68 евро за «громкий, продолжительный лай» грозит теперь владельцам собак в городке Фекьер на севере Франции. О строгой мере в борьбе c «нарушителями покоя», принятой в местечке, где, согласно последней переписи, живут 1482 человека (число собак не уточняется), рассказали на прошлой неделе ведущие французские издания, в том числе Le Monde, Le Figaro, Le Parisien, в соседней Британии — The Telegraph и BBC, а также Fox News — по другую сторону Атлантики. Тема, как видно, животрепещущая. Вдобавок инициатива вызвала в городке спор.

Мэр Фекьера, к примеру, взялся объяснять, что шаг вынужденный (ему, мол, поступали жалобы горожан на хозяев «безостановочно лающих» псов), и призвал к ответственному поведению: «Решили завести собаку — воспитывайте!» Зоозащитники решение городской власти раскритиковали и грозят опротестовать в суде. А пока выступили с заявлением: «Так можно штрафовать и за колокольный звон по воскресеньям!».

Такого рода штрафы, впрочем, уже существуют. Скажем, в американском Фениксе (штат Аризона) на церковные колокола наложен ряд ограничений: звон не может быть громче 60 децибел, дольше двух минут, при этом разрешен он только по воскресеньям и в некоторые праздники. Местные религиозные общины не первый год судятся из-за этих ограничений с властями, но безуспешно.

Впрочем, это скорее курьезы: борьба с невоспитанными собаками или колокольными децибелами сродни стрельбе из пушек по воробьям. Прежде всего потому, что большая часть человечества давно уже живет в условиях шумового загрязнения, с которым отдельными запретами и штрафами не справиться. Причем началось это даже не при царе Горохе.

Проблема избыточного шума появилась, вероятно, с заселением первых городов — а это шумерская цивилизация, III тысячелетие до нашей эры. При Юлии Цезаре, например, в борьбе с шумом вводились ограничения на въезд телег в Рим в ночное время… В принципе, шум — прямое следствие урбанизации и технического прогресса. Но вот парадокс: сегодня мы все энергичнее боремся с шумом, однако и тишина современному человеку не подходит. Глеб Глонти российский исследователь звуковых сред

Чересчур громко

Чтобы определить параметры этого парадокса, ВОЗ недавно выпустила документ под названием «Руководство по вопросам шума в окружающей среде», правда, пока только по Европейскому региону. Предыдущий подобный документ, посвященный проблеме шумового загрязнения, вышел более 15 лет назад.

Необходимость нынешнего, где взят на вооружение новый подход, ВОЗ объясняет «серьезной озабоченностью» проблемой, которая давно перестала быть локальной. По мнению экспертов организации, шум сегодня — один из ключевых факторов риска для здоровья человека, и это требует решений как на национальном, так и на международном уровне.

Начать с того, что эксперты констатируют: по аналогии с воздухом и водой окружающая нас звуковая среда также может быть подвергнута загрязнению, отсюда термин — «шумовое загрязнение», где под шумом понимаются звуки, вызывающие неприятные ощущения. К его основным источникам в Европе ВОЗ относит транспорт (автомобильный, железнодорожный, воздушный), ветряные турбины и… развлекательные мероприятия, в их числе — футбольные матчи и клубные вечеринки. В зоне наибольшего риска — население городов.

По разным данным, 40−65 процентов европейцев подвергаются регулярному шумовому воздействию выше 55 децибел (при допустимых 40 децибелах).

Причем в городах Центральной и Восточной Европы эта доля выше, чем в Западной. Более того, каждый пятый европеец страдает от воздействия шума выше 65 децибел в дневное время, больше трети — свыше 55 децибел по ночам.

Установлено: чтобы выспаться, ночью в спальне уровень звука не должен превышать 30 децибел. А, к примеру, высокая производительность, идет ли речь о занятиях в школе или работе в офисе, возможна там, где этот показатель не выше 35 децибел.

Запредельно дорого

— Уровень звука выше 40 децибел влияет на глубину сна, выше 50 — увеличивает частоту дыхания и пульса, при 60 нарушается сон, при 70 — сужаются кровеносные сосуды, — объясняет действие шума на организм человека профессор Университетского колледжа Лондона Дипак Прашер.

Новость Разработана подавляющая звук подушка

Мало того, постоянное пребывание в шумной обстановке способствует высвобождению гормона стресса — кортизола, который повреждает кровеносные сосуды. Исследования показывают: шумовое загрязнение может вести к депрессии, потере слуха, ожирению, диабету, гипертонии, вплоть до инфаркта и инсульта. Шум влияет на когнитивные способности, особенно у детей. Группа исследователей из Университета Майнца (ФРГ) выяснила: шумовое воздействие негативно отражается на детском развитии, прежде всего внимании, памяти, навыках чтения.

— Последствия шумового загрязнения остаются недооцененными, — считает профессор Прашер.— То, что люди не высыпаются из-за шумового воздействия, снижает уровень производительности труда, увеличивает риск ДТП. Заболевания, вызванные шумовым загрязнением, ведут к росту расходов на здравоохранение.

Ежегодно в Европе в среднем насчитывают около 43 тысяч случаев госпитализации из-за воздействия шума, а умирает от негативного влияния шумового загрязнения около 10 тысяч человек. Если же взглянуть на ситуацию экономически, то потери от шумового загрязнения в Европе составляют от 0,2 до 2 процентов ВВП в год.

Врозь и вместе

Шумовое загрязнение, обращают внимание в ВОЗ, распределяется неравномерно: сказывается неравенство в доходах. Как это понимать? Все просто: обеспеченные люди, как правило, живут в более тихих районах города или в благополучных пригородах. Бедные — в более шумных местах: вблизи автострад, железных дорог, промзон. Они не могут позволить себе жилье с качественной звукоизоляцией. Дальше — по накатанному: недосыпание из-за шума ведет к низкой производительности и ухудшению здоровья, тратам на медуслуги, лекарства. То есть бедные становятся беднее.

ВОЗ убеждает властей предержащих в том, что решение проблемы шумового загрязнения — через создания благоприятной среды проживания — это еще и борьба с социальным неравенством.

В числе приоритетов — диагностика, то есть составление так называемых шумовых карт районов и разработка на их основе программ по снижению шума.

Технически это так: на определенной местности с помощью множества датчиков в течение длительного времени измеряется уровень шум. Исследование должно отражать не только смену дня и ночи, а значит и различные источники шума, но и сезонные колебания, в идеале — многолетние. Ксения Майорова Высшая школа урбанистики им. А. А. Высоковского НИУ ВШЭ

Подобные измерения требуют серьезных ресурсов: оборудования, специалистов — инженеров, аналитиков, картографов, экологов. Нужно подключать и местное население, без которого часто источники шума не выявить.

Разработка на основе полученных данных мер по снижению шума тоже стоит недешево. Это и создание «зеленых зон», поглощающих шум, и ограничение автодвижения, и переход на электротранспорт. В целом борьба с шумом предполагает новый подход к городскому планированию и строительству. Есть и футуристические проекты вроде французской разработки Soundscraper, которая представляет собой небоскреб, устроенный так, что способен поглощать шум и преобразовывать его в электроэнергию. Пока, впрочем, лишь на бумаге.

Понятно, что тон в борьбе с шумом задают страны, у которых на это есть средства. В лидерах — Западная Европа и Северная Америка. Но их успехи объясняются не только госполитикой и городским управлением, важно гражданское самосознание. Так, по данным Евробарометра, свыше 10 процентов жителей ЕС относят шумовое загрязнение к числу важнейших проблем экологии. Иллюстрацией к такому подходу стал Всемирный день без автомобиля, с инициативой проведения которого в середине 1990-х выступили Рейкьявик, Лондон и Париж. Поначалу акцию связывали с борьбой за чистый воздух, теперь все больше понимания, что это еще и борьба с избыточным шумом.

На самом деле, каждый может внести свой вклад в снижение шумового загрязнения. Так, группа французских и бельгийских специалистов разработала приложение NoiseTube — оно превращает смартфон в шумомер. А собранные с множества устройств данные (big data) позволяют составлять шумовые карты отдельных районов и всего города.

Шуметь по-русски

Что касается России, то для нас тема шумового загрязнения в новинку. Хотя проблема избыточного уровня шума в городах не только занимает урбанистов, но и признается официально. Так, в последнем докладе Минприроды о состоянии окружающей среды в РФ (за 2017 год) отмечается возрастающая шумовая нагрузка в городах. Увы, без конкретики.

Роспотребнадзор, в свою очередь, отчитался (тоже пока за 2017-й), что зарегистрировал свыше 24 тысяч жалоб на шум. Самые активные жалобщики — из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Московской и Самарской областей. В отчете сообщается: «Основными являются жалобы граждан, проживающих на 1-х и 2-х этажах жилых домов, на акустический дискомфорт от систем вентиляции и холодильного оборудования предприятий сферы обслуживания, торговли, общественного питания (встроенных или пристроенных к жилым домам), на шум от звуковоспроизводящей и звукоусиливающей аппаратуры, шум и вибрацию при работе отопительного оборудования и лифтов в жилых домах, шум от транспорта». Указаны и причины — это «недостаточность шумозащитных мероприятий» на стадии проектирования, монтажа и «неудовлетворительный контроль» за эксплуатацией оборудования.

Вместе с тем проблема шумового загрязнения фиксируется и на обывательском уровне. Опрос ФОМа показал: почти 40 процентов россиян обычно не высыпаются. На вопрос, что мешает спать, почти каждый пятый ответил: шум.