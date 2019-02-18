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10:52 (мск), источник: Коммерсантъ-Огонек

Шумовое отравление. Децибелы, которые мешают нам жить

ВОЗ признала шумовое загрязнение одним из ключевых факторов риска. Почему же человечество страдает от шума, но и существовать в тишине не способно, выяснял «Огонек».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Штраф 68 евро за «громкий, продолжительный лай» грозит теперь владельцам собак в городке Фекьер на севере Франции. О строгой мере в борьбе c «нарушителями покоя», принятой в местечке, где, согласно последней переписи, живут 1482 человека (число собак не уточняется), рассказали на прошлой неделе ведущие французские издания, в том числе Le Monde, Le Figaro, Le Parisien, в соседней Британии — The Telegraph и BBC, а также Fox News — по другую сторону Атлантики. Тема, как видно, животрепещущая. Вдобавок инициатива вызвала в городке спор.

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Мэр Фекьера, к примеру, взялся объяснять, что шаг вынужденный (ему, мол, поступали жалобы горожан на хозяев «безостановочно лающих» псов), и призвал к ответственному поведению: «Решили завести собаку — воспитывайте!» Зоозащитники решение городской власти раскритиковали и грозят опротестовать в суде. А пока выступили с заявлением: «Так можно штрафовать и за колокольный звон по воскресеньям!».

Такого рода штрафы, впрочем, уже существуют. Скажем, в американском Фениксе (штат Аризона) на церковные колокола наложен ряд ограничений: звон не может быть громче 60 децибел, дольше двух минут, при этом разрешен он только по воскресеньям и в некоторые праздники. Местные религиозные общины не первый год судятся из-за этих ограничений с властями, но безуспешно.

Впрочем, это скорее курьезы: борьба с невоспитанными собаками или колокольными децибелами сродни стрельбе из пушек по воробьям. Прежде всего потому, что большая часть человечества давно уже живет в условиях шумового загрязнения, с которым отдельными запретами и штрафами не справиться. Причем началось это даже не при царе Горохе.

Проблема избыточного шума появилась, вероятно, с заселением первых городов — а это шумерская цивилизация, III тысячелетие до нашей эры. При Юлии Цезаре, например, в борьбе с шумом вводились ограничения на въезд телег в Рим в ночное время… В принципе, шум — прямое следствие урбанизации и технического прогресса. Но вот парадокс: сегодня мы все энергичнее боремся с шумом, однако и тишина современному человеку не подходит.
Глеб Глонти
российский исследователь звуковых сред

Чересчур громко

Чтобы определить параметры этого парадокса, ВОЗ недавно выпустила документ под названием «Руководство по вопросам шума в окружающей среде», правда, пока только по Европейскому региону. Предыдущий подобный документ, посвященный проблеме шумового загрязнения, вышел более 15 лет назад.

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Необходимость нынешнего, где взят на вооружение новый подход, ВОЗ объясняет «серьезной озабоченностью» проблемой, которая давно перестала быть локальной. По мнению экспертов организации, шум сегодня — один из ключевых факторов риска для здоровья человека, и это требует решений как на национальном, так и на международном уровне.

Начать с того, что эксперты констатируют: по аналогии с воздухом и водой окружающая нас звуковая среда также может быть подвергнута загрязнению, отсюда термин — «шумовое загрязнение», где под шумом понимаются звуки, вызывающие неприятные ощущения. К его основным источникам в Европе ВОЗ относит транспорт (автомобильный, железнодорожный, воздушный), ветряные турбины и… развлекательные мероприятия, в их числе — футбольные матчи и клубные вечеринки. В зоне наибольшего риска — население городов.

По разным данным, 40−65 процентов европейцев подвергаются регулярному шумовому воздействию выше 55 децибел (при допустимых 40 децибелах).

Причем в городах Центральной и Восточной Европы эта доля выше, чем в Западной. Более того, каждый пятый европеец страдает от воздействия шума выше 65 децибел в дневное время, больше трети — свыше 55 децибел по ночам.

Установлено: чтобы выспаться, ночью в спальне уровень звука не должен превышать 30 децибел. А, к примеру, высокая производительность, идет ли речь о занятиях в школе или работе в офисе, возможна там, где этот показатель не выше 35 децибел.

Запредельно дорого

— Уровень звука выше 40 децибел влияет на глубину сна, выше 50 — увеличивает частоту дыхания и пульса, при 60 нарушается сон, при 70 — сужаются кровеносные сосуды, — объясняет действие шума на организм человека профессор Университетского колледжа Лондона Дипак Прашер.

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Мало того, постоянное пребывание в шумной обстановке способствует высвобождению гормона стресса — кортизола, который повреждает кровеносные сосуды. Исследования показывают: шумовое загрязнение может вести к депрессии, потере слуха, ожирению, диабету, гипертонии, вплоть до инфаркта и инсульта. Шум влияет на когнитивные способности, особенно у детей. Группа исследователей из Университета Майнца (ФРГ) выяснила: шумовое воздействие негативно отражается на детском развитии, прежде всего внимании, памяти, навыках чтения.

— Последствия шумового загрязнения остаются недооцененными, — считает профессор Прашер.— То, что люди не высыпаются из-за шумового воздействия, снижает уровень производительности труда, увеличивает риск ДТП. Заболевания, вызванные шумовым загрязнением, ведут к росту расходов на здравоохранение.

Ежегодно в Европе в среднем насчитывают около 43 тысяч случаев госпитализации из-за воздействия шума, а умирает от негативного влияния шумового загрязнения около 10 тысяч человек. Если же взглянуть на ситуацию экономически, то потери от шумового загрязнения в Европе составляют от 0,2 до 2 процентов ВВП в год.

Врозь и вместе

Шумовое загрязнение, обращают внимание в ВОЗ, распределяется неравномерно: сказывается неравенство в доходах. Как это понимать? Все просто: обеспеченные люди, как правило, живут в более тихих районах города или в благополучных пригородах. Бедные — в более шумных местах: вблизи автострад, железных дорог, промзон. Они не могут позволить себе жилье с качественной звукоизоляцией. Дальше — по накатанному: недосыпание из-за шума ведет к низкой производительности и ухудшению здоровья, тратам на медуслуги, лекарства. То есть бедные становятся беднее.

ВОЗ убеждает властей предержащих в том, что решение проблемы шумового загрязнения — через создания благоприятной среды проживания — это еще и борьба с социальным неравенством.

В числе приоритетов — диагностика, то есть составление так называемых шумовых карт районов и разработка на их основе программ по снижению шума.

Технически это так: на определенной местности с помощью множества датчиков в течение длительного времени измеряется уровень шум. Исследование должно отражать не только смену дня и ночи, а значит и различные источники шума, но и сезонные колебания, в идеале — многолетние.
Ксения Майорова
Высшая школа урбанистики им. А. А. Высоковского НИУ ВШЭ

Подобные измерения требуют серьезных ресурсов: оборудования, специалистов — инженеров, аналитиков, картографов, экологов. Нужно подключать и местное население, без которого часто источники шума не выявить.

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Разработка на основе полученных данных мер по снижению шума тоже стоит недешево. Это и создание «зеленых зон», поглощающих шум, и ограничение автодвижения, и переход на электротранспорт. В целом борьба с шумом предполагает новый подход к городскому планированию и строительству. Есть и футуристические проекты вроде французской разработки Soundscraper, которая представляет собой небоскреб, устроенный так, что способен поглощать шум и преобразовывать его в электроэнергию. Пока, впрочем, лишь на бумаге.

Понятно, что тон в борьбе с шумом задают страны, у которых на это есть средства. В лидерах — Западная Европа и Северная Америка. Но их успехи объясняются не только госполитикой и городским управлением, важно гражданское самосознание. Так, по данным Евробарометра, свыше 10 процентов жителей ЕС относят шумовое загрязнение к числу важнейших проблем экологии. Иллюстрацией к такому подходу стал Всемирный день без автомобиля, с инициативой проведения которого в середине 1990-х выступили Рейкьявик, Лондон и Париж. Поначалу акцию связывали с борьбой за чистый воздух, теперь все больше понимания, что это еще и борьба с избыточным шумом.

На самом деле, каждый может внести свой вклад в снижение шумового загрязнения. Так, группа французских и бельгийских специалистов разработала приложение NoiseTube — оно превращает смартфон в шумомер. А собранные с множества устройств данные (big data) позволяют составлять шумовые карты отдельных районов и всего города.

Шуметь по-русски

Что касается России, то для нас тема шумового загрязнения в новинку. Хотя проблема избыточного уровня шума в городах не только занимает урбанистов, но и признается официально. Так, в последнем докладе Минприроды о состоянии окружающей среды в РФ (за 2017 год) отмечается возрастающая шумовая нагрузка в городах. Увы, без конкретики.

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Роспотребнадзор, в свою очередь, отчитался (тоже пока за 2017-й), что зарегистрировал свыше 24 тысяч жалоб на шум. Самые активные жалобщики — из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Московской и Самарской областей. В отчете сообщается: «Основными являются жалобы граждан, проживающих на 1-х и 2-х этажах жилых домов, на акустический дискомфорт от систем вентиляции и холодильного оборудования предприятий сферы обслуживания, торговли, общественного питания (встроенных или пристроенных к жилым домам), на шум от звуковоспроизводящей и звукоусиливающей аппаратуры, шум и вибрацию при работе отопительного оборудования и лифтов в жилых домах, шум от транспорта». Указаны и причины — это «недостаточность шумозащитных мероприятий» на стадии проектирования, монтажа и «неудовлетворительный контроль» за эксплуатацией оборудования.

Вместе с тем проблема шумового загрязнения фиксируется и на обывательском уровне. Опрос ФОМа показал: почти 40 процентов россиян обычно не высыпаются. На вопрос, что мешает спать, почти каждый пятый ответил: шум.

Мария Портнягина

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