СМИ Испании героизировали осаждавшую Ленинград дивизию

Источник: РИА "Новости"

По мнению авторов статьи, «Голубая дивизия» «бросала вызов смерти», сражаясь против Красной армии. В издании отметили, что боевое соединение проявило особенное отличие во время боев под Волхвом в 1943 году, где участвовала в «осаде Ленинграда».

В газете рассказали, что в это время в Красном бору, пригороде Ленинграда, 5,9 тысяч легковооруженных солдат «Голубой дивизии» на протяжении нескольких часов противостояли «мощнейшему натиску» 38 батальонов Красной армии, которые поддерживали танки и артиллерия. При этом авторы статьи сочли, что победа войск СССР в этом сражении оказалась незначительной.

В январе нынешнего года сообщалось, что Минобороны рассекретило документы к 75-летию прорыва блокады Ленинграда.