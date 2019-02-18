Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Грубое высказывание Роговцевой в адрес РФ: ее хотят наказать
Находка под землей удивила ученых
Мария Порошина вышла на прогулку с младшими детьми
Бондарчук поддержал Андрееву на премьере «Любовниц»
Страх заставит москвичей покупать жилье
В Москве потерялись 500 аргентинцев Болельщики приехали на Чемпионат мира по футболу в 2018 году
Упавшая из-за толчка пенсионерки девочка сломала руку
Беременная Саша Савельева попала в больницу
«Вы их любите, а они вас нет»: звезды, которые ненавидят РФ
Криминальный авторитет ответил на наказание Путина
Не сберегла: мать Децла раскрыла тайну смерти сына
“Борщ поел и рюмку хлебнул”: Актриса о Путине
Указом Путина: генерал лишился поста из-за заявления бывшей жены
Остановка сердца: умер знаменитый актер
Запрет на покупку машины без гаража: пояснения властей
Самое маленькое средство передвижения (видео)
IKEA оформила вагон российского поезда своей мебелью
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Фоторепортажи
9Оружейная комната: как живет самый старый фехтовальный клуб Парижа
8Закрытая граница
09:01 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ Испании героизировали осаждавшую Ленинград дивизию

Одна из крупнейших газет Испании ABC опубликовала статью, в которой рассказывает о «героических» подвигах испанской «Голубой дивизии», воевавшей в составе вермахта в годы Второй мировой войны.

Источник: РИА "Новости"

По мнению авторов статьи, «Голубая дивизия» «бросала вызов смерти», сражаясь против Красной армии. В издании отметили, что боевое соединение проявило особенное отличие во время боев под Волхвом в 1943 году, где участвовала в «осаде Ленинграда».

Читайте также
В Черном море нашли «потерянный флот Гитлера»

В газете рассказали, что в это время в Красном бору, пригороде Ленинграда, 5,9 тысяч легковооруженных солдат «Голубой дивизии» на протяжении нескольких часов противостояли «мощнейшему натиску» 38 батальонов Красной армии, которые поддерживали танки и артиллерия. При этом авторы статьи сочли, что победа войск СССР в этом сражении оказалась незначительной.

В январе нынешнего года сообщалось, что Минобороны рассекретило документы к 75-летию прорыва блокады Ленинграда.

Читайте также: Голландец случайно купил акварель Гитлера за 75 центов

В Испании перезахоронят останки диктатора Франсиско Франко
Во время загрузки произошла ошибка.
24 августа 2018© Ньюстюб
 Младенца насмерть загрызли домашние собаки
В Москве произошла массовая драка со стрельбой
«Газпром» могут вытеснить из трубы "Северного потока-2"
Трамп не поверил разведке США из-за Путина
Диетолог рассказала о продуктах для сжигания жира на животе
СМИ: В Европе отказались от русского Superjet
Фотограф сделал снимок совы, которую никто не может увидеть
СМИ: Скрипалю стало хуже
Спорт
Эстонцы — ориентир для сборной России. Зачем нам такой биатлон? Кайшева и Корастылев мазали меньше победителей. Но финишировали 11-ми
Hi-Tech
Буддизм в бизнесе: как успокоиться и разбогатеть Российские предприниматели делятся секретами.
Авто
Запрет на покупку машины без гаража: пояснения властей В Госдуме прокомментировали появившуюся в СМИ информацию об обсуждении нового запрета для автомобилистов
Кино
55-летний Владимир Машков уходит из кино на неопределенный срок Актер планирует сосредоточиться на работе в театре
Недвижимость
Пять домашних дел, которые можно делать вместе с любимым
В Госдуме предложили застраивать российские города избами
6 способов стать адептом минимализма в интерьере и в жизни
Власти Петербурга докопались до первопричины снежного коллапса
Популярные темы на «Детях»
Работать или заниматься детьми? 335
Ушедшая в историю страна... 296
Свекровь, квартира, несправедливость. 199
Нехорошая тетенька не захотела стать мамой чужому ребенку 184
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь