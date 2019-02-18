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09:06 (мск), источник: Интерфакс

Офицеры из Узбекистана прибыли на войсковую стажировку в Челябинск

18 февраля. Interfax-Russia.ru — В Челябинск для прохождения войсковой стажировки на базе танковой дивизии в Чебаркульском гарнизоне прибыли 27 офицеров из Узбекистана, сообщает пресс-служба ЦВО.

В ходе стажировки офицеры ознакомятся с процессом боевой подготовки военнослужащих танкового соединения, обучатся новым способам действий войск, в том числе по борьбе с беспилотными летательными аппаратами и диверсионно-разведывательными группами.

В завершение стажировки 28 февраля на межвидовом полигоне пройдет показное двустороннее тактическое учение танковых подразделений во взаимодействии с армейской авиацией, где узбекские офицеры примут участие в управлении подразделениями, сообщили в пресс-службе.

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