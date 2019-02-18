Офицеры из Узбекистана прибыли на войсковую стажировку в Челябинск
18 февраля.
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18 февраля.
В ходе стажировки офицеры ознакомятся с процессом боевой подготовки военнослужащих танкового соединения, обучатся новым способам действий войск, в том числе по борьбе с беспилотными летательными аппаратами и
В завершение стажировки 28 февраля на межвидовом полигоне пройдет показное двустороннее тактическое учение танковых подразделений во взаимодействии с армейской авиацией, где узбекские офицеры примут участие в управлении подразделениями, сообщили в