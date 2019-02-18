Крутите барабан. Как «уничтожают» еду на «Поле чудес»
Еду сметают не только на «Поле чудес», но и на всех телешоу, где есть зрители, а в сюжете фигурируют продукты.
Еду сметают не только на «Поле чудес», но и на всех телешоу, где есть зрители, а в сюжете фигурируют продукты.
Ожесточенные споры среди пользователей рунета вызвал выложенный на Youtube видеоролик, озаглавленный «Тайна Поле Чудес раскрыта».
Он представляет собой 14 секунд съемки того, что происходит в студии сразу после записи передачи. Зрители, сорвавшиеся со своих мест, сметают еду, находившуюся на игровом барабане. При этом люди отталкивают друг друга, некоторые складывают свою добычу в пакеты.
У многих комментаторов подобное поведение вызвало неприятие:
Позорище, голодное дикое стадо, лишь бы побольше взять.
«И это поколение учит жить? Какое уважение к старшему поколению может быть?».
«Вот точно так и в Турции и в Египте, правда еще эти дикари нагребают по 5 тарелок до верха набитые, на рыло. Свиньи».
Не все, однако, согласились с подобной оценкой:
Ну и на здоровье, что с этим добром еще делать. Не бульдозером же давить. А так пенсионерам радость.
«Люди везде одинаковы. А что творится в “чёрную пятницу” распродаж в “цивилизованной” Америке и Европе?».
Данный эпизод вошел в выпуск передачи, вышедшей в эфир 15 февраля 2019 года. В оригинальной версии на продуктах внимание никто не заострял — все происходит на фоне слов, которые произносит в конце победитель программы.
Обсуждение происходящего запустил журналист «Эха Москвы» Алексей Нарышкин, разместивший ролик на своей странице в соцсети вместе со следующей записью: «От создателей “блинов с лопаты”. Зрители “Поле чудес” после игры идут к барабану за едой. Некоторые забирают с собой в пакетах».
С подачи господина Нарышкина к обсуждению ролика подключились российские оппозиционеры, а также украинские пользователи, которые посчитали данное видео доказательством того, что россияне находятся в состоянии крайней степени бедности, и вынуждены буквально драться за еду даже в телестудии.
В комментариях к публикации Алексея Нарышкина, однако, обратили внимание, что все происходит с разрешения организаторов съемки. Правда, остается открытым вопрос — этично ли демонстрировать подобные кадры в самой передаче?
При этом сам факт поедания съестного после съемок «Поля чудес» секретом не является.
Леонид Якубович, который летом прошлого года был приглашен на фестиваль фантастики и науки «Старкон — 2018» в
Программа «Полу чудес», запущенная тележурналистом Владом Листьевым, выходит в эфир с 25 октября 1990 года. В ноябре 1991 года ведущим программы стал Леонид Якубович, при котором концепция шоу несколько изменилась — больше внимания стало уделяться не собственно заданиям, а личностям игроков.
Возможность поесть бесплатно является дополнительным бонусом для зрителей не только на «Полу чудес», но и, к примеру, на кулинарных шоу, которые снимаются в присутствии аудитории.
Там, где формат предполагает присутствие только ведущего и максимум одного гостя, приготовленные блюда, как правило, съедаются съемочной группой. Но если в студии зрители, а еды готовится больше одной тарелки, то после окончания записи программы начинается «паломничество» публики к еде.
Учитывая, что съемки, как правило идут несколько часов, а гонорары массовки крайне скромные, вряд ли стоит упрекать людей в подобном поведении.