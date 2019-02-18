Крутите барабан. Как «уничтожают» еду на «Поле чудес»

Ожесточенные споры среди пользователей рунета вызвал выложенный на Youtube видеоролик, озаглавленный «Тайна Поле Чудес раскрыта».

«Голодное дикое стадо»

Он представляет собой 14 секунд съемки того, что происходит в студии сразу после записи передачи. Зрители, сорвавшиеся со своих мест, сметают еду, находившуюся на игровом барабане. При этом люди отталкивают друг друга, некоторые складывают свою добычу в пакеты.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/aV2uBmrWv1w?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У многих комментаторов подобное поведение вызвало неприятие:

Позорище, голодное дикое стадо, лишь бы побольше взять.

«И это поколение учит жить? Какое уважение к старшему поколению может быть?».

«Вот точно так и в Турции и в Египте, правда еще эти дикари нагребают по 5 тарелок до верха набитые, на рыло. Свиньи».

Не все, однако, согласились с подобной оценкой:

Ну и на здоровье, что с этим добром еще делать. Не бульдозером же давить. А так пенсионерам радость.

«Люди везде одинаковы. А что творится в “чёрную пятницу” распродаж в “цивилизованной” Америке и Европе?».

«Некоторые забирают с собой в пакетах»

Данный эпизод вошел в выпуск передачи, вышедшей в эфир 15 февраля 2019 года. В оригинальной версии на продуктах внимание никто не заострял — все происходит на фоне слов, которые произносит в конце победитель программы.

Обсуждение происходящего запустил журналист «Эха Москвы» Алексей Нарышкин, разместивший ролик на своей странице в соцсети вместе со следующей записью: «От создателей “блинов с лопаты”. Зрители “Поле чудес” после игры идут к барабану за едой. Некоторые забирают с собой в пакетах».

С подачи господина Нарышкина к обсуждению ролика подключились российские оппозиционеры, а также украинские пользователи, которые посчитали данное видео доказательством того, что россияне находятся в состоянии крайней степени бедности, и вынуждены буквально драться за еду даже в телестудии.

В комментариях к публикации Алексея Нарышкина, однако, обратили внимание, что все происходит с разрешения организаторов съемки. Правда, остается открытым вопрос — этично ли демонстрировать подобные кадры в самой передаче?

«Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Всё сметается»

При этом сам факт поедания съестного после съемок «Поля чудес» секретом не является.

Новость В сети обнаружили темнокожего двойника Якубовича

Леонид Якубович, который летом прошлого года был приглашен на фестиваль фантастики и науки «Старкон — 2018» в Санкт-Петербурге, общаясь с аудиторией, рассказывал: «Я готов ответить всего на один вопрос, который волнует всю страну много лет. “Куда девается жратва?!” Докладываю. Мы печатаем 150 пригласительных билетов, но я никогда за 27 лет не видел, чтобы в зале было 150 человек. Обычно это 300−400, было и больше тысячи! Я проверял — все с билетами… Как только заканчивается съемка, я имею только одну задачу — успеть выскочить из студии. Потому что все бросаются к барабану и съедают все, что принесли. Причем, это надо видеть. Пирожные засовываются в карманы, за пазуху… Творится что-то невероятное. Администраторы только и орут: “Осторожно, детей не задавите!” Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Всё сметается».

Попали на ТВ, заодно и поели

Программа «Полу чудес», запущенная тележурналистом Владом Листьевым, выходит в эфир с 25 октября 1990 года. В ноябре 1991 года ведущим программы стал Леонид Якубович, при котором концепция шоу несколько изменилась — больше внимания стало уделяться не собственно заданиям, а личностям игроков.

Возможность поесть бесплатно является дополнительным бонусом для зрителей не только на «Полу чудес», но и, к примеру, на кулинарных шоу, которые снимаются в присутствии аудитории.

Там, где формат предполагает присутствие только ведущего и максимум одного гостя, приготовленные блюда, как правило, съедаются съемочной группой. Но если в студии зрители, а еды готовится больше одной тарелки, то после окончания записи программы начинается «паломничество» публики к еде.