В Екатеринбурге может появиться музей русского горя

По словам начальника управления культуры мэрии Екатеринбурга Татьяны Ярошевской, все музеи города обновят концепции к 300-летнему юбилею уральской столицы. В рамках реструктуризации Объединенный музей писателей Урала было предложено переименовать в Литературный квартал, а Музей Федора Решетникова — в Музей русского горя.

«Музей Федора Решетникова может стать Музеем русского горя, что позволит ему придать творчеству писателя большую узнаваемость (Федор Михайлович Решетников известен очерками и романами, повествующими о жизни низших слоев населения), а также дополнить экспозицию и тем самым привлечь новую аудиторию», — говорится в сообщении.