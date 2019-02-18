Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Долой США, да здравствует Путин!»: что творится на Гаити
Запрет на покупку машины без гаража: пояснения властей
Нюшу затравили в сети из-за внешнего вида на прогулке с дочкой
Бондарчук поддержал Андрееву на премьере «Любовниц»
IKEA оформила вагон российского поезда своей мебелью
«Много ли надо человеку?» Как обедал Иван Андреевич Крылов
Ксения Собчак сводила 2-летнего сына в Эрмитаж
Мария Порошина вышла на прогулку с младшими детьми
«Вы их любите, а они вас нет»: звезды, которые ненавидят РФ
Криминальный авторитет ответил на наказание Путина
«Сент-Луис» победил, Тарасенко преодолел рубеж в 400 очков в НХЛ
Принц Саудовской Аравии не намерен покупать «Манчестер Юнайтед»
Алла Пугачева не позвала на юбилей бывшего зятя
Жена Марата Башарова подтвердила слухи о том, что он ее избил
Запрет на покупку машины без гаража: пояснения властей
Самое маленькое средство передвижения (видео)
IKEA оформила вагон российского поезда своей мебелью
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Фоторепортажи
10Прощание с Децлом
14Скончался актер Сергей Юрский
09:50 (мск), источник: РИА Новости

В Екатеринбурге может появиться музей русского горя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев — РИА Новости. Музей писателя Федора Решетникова в Екатеринбурге могут переименовать в Музей русского горя для большей узнаваемости, сообщает городское управление культуры.

Источник: CC BY-SA 3.0 / S URALA /

По словам начальника управления культуры мэрии Екатеринбурга Татьяны Ярошевской, все музеи города обновят концепции к 300-летнему юбилею уральской столицы. В рамках реструктуризации Объединенный музей писателей Урала было предложено переименовать в Литературный квартал, а Музей Федора Решетникова — в Музей русского горя.

«Музей Федора Решетникова может стать Музеем русского горя, что позволит ему придать творчеству писателя большую узнаваемость (Федор Михайлович Решетников известен очерками и романами, повествующими о жизни низших слоев населения), а также дополнить экспозицию и тем самым привлечь новую аудиторию», — говорится в сообщении.

 Как один епископ УПЦ может обрушить рейтинг Порошенко
Люди собрали деньги для женщины, купившей 11 авиабилетов на двух детей
«Газпром» могут вытеснить из трубы «Северного потока-2»
«Победа» изменила нормы провоза ручной клади
Трамп не поверил разведке США из-за Путина
Диетолог рассказала о продуктах для сжигания жира на животе
Фотограф сделал снимок совы, которую никто не может увидеть
Мошенники нашли новый способ украсть деньги с вашей карты
СМИ Испании героизировали осаждавшую Ленинград дивизию
Спорт
Эстонцы — ориентир для сборной России. Зачем нам такой биатлон? Кайшева и Корастылев мазали меньше победителей. Но финишировали 11-ми
Hi-Tech
Буддизм в бизнесе: как успокоиться и разбогатеть Российские предприниматели делятся секретами.
Авто
Запрет на покупку машины без гаража: пояснения властей В Госдуме прокомментировали появившуюся в СМИ информацию об обсуждении нового запрета для автомобилистов
Кино
55-летний Владимир Машков уходит из кино на неопределенный срок Актер планирует сосредоточиться на работе в театре
Недвижимость
В Госдуме предложили застраивать российские города избами
Квартиры в России становятся доступнее, но меньше. Это нравится не всем
Пять домашних дел, которые можно делать вместе с любимым
Откуда в квартире берутся тараканы?
Популярные темы на «Детях»
Работать или заниматься детьми? 349
Ушедшая в историю страна... 297
Свекровь, квартира, несправедливость. 203
Результаты конкурса рассказов. Информационная бомба)) 191
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь