Ирина Роднина о российском флаге в Солсбери: до людей начинает доходить, что мы не страна кошмаров и ужасов
Депутат Госдумы Ирина Роднина испытала гордость
Депутат Госдумы Ирина Роднина испытала гордость
«Наш флаг, где бы он ни поднимался, — это уже момент, чтобы гордиться страной, потому что флаги просто так не поднимаются», — объяснила Роднина.
Утром 17 февраля неизвестные вывесили российский флаг на строительных лесах, которые поставили для реставрации собора в британском городе Солсбери.
Очевидцы сделали несколько фотографий триколора. Позже его сняли. Настоятель собора Николас Пападопулос назвал происшествие «очень глупым событием» и напомнил об атаке
В начале марта 2018 года в Солсбери
Ирина Роднина — советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка. Сейчас она работает заместителем председателя комитета Госдумы по международным делам. В сентябре 2013 года депутат опубликовала в твиттере фотографию с президентом США Бараком Обамой и бананом. Спустя пять месяцев Роднина извинилась и объяснила, что тогда ее аккаунт взломали.