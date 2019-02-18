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12:18 (мск), источник: RTVi

Ирина Роднина о российском флаге в Солсбери: до людей начинает доходить, что мы не страна кошмаров и ужасов

Депутат Госдумы Ирина Роднина испытала гордость из-за российского флага, который подняли над собором в Солсбери, потому что «до людей начинает доходить осознание, что мы не страна кошмаров и ужасов». Об этом она сказала в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Источник: РИА "Новости"

«Наш флаг, где бы он ни поднимался, — это уже момент, чтобы гордиться страной, потому что флаги просто так не поднимаются», — объяснила Роднина.

Утром 17 февраля неизвестные вывесили российский флаг на строительных лесах, которые поставили для реставрации собора в британском городе Солсбери.

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Очевидцы сделали несколько фотографий триколора. Позже его сняли. Настоятель собора Николас Пападопулос назвал происшествие «очень глупым событием» и напомнил об атаке нервно-паралитическим веществом, за которой, по мнению Британии, стоит Москва.

В начале марта 2018 года в Солсбери нервно-паралитическим веществом семейства «Новичок» отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Скотленд-Ярд назвал подозреваемыми в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по мнению британских властей, работают в ГРУ. Москва отрицает причастность к покушению.

Ирина Роднина — советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка. Сейчас она работает заместителем председателя комитета Госдумы по международным делам. В сентябре 2013 года депутат опубликовала в твиттере фотографию с президентом США Бараком Обамой и бананом. Спустя пять месяцев Роднина извинилась и объяснила, что тогда ее аккаунт взломали.

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Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

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