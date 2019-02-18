Во Флориде шестиклассник отказался произносить клятву перед флагом США. Его задержала полиция
Мальчик назвал флаг и гимн США «расистскими» по отношению к темнокожим, отказался давать клятву и поругался с учителем. Его задержала полиция.
Мальчик назвал флаг и гимн США «расистскими» по отношению к темнокожим, отказался давать клятву и поругался с учителем. Его задержала полиция.
Во Флориде полиция задержала темнокожего ученика шестого класса, который отказался приносить клятву флагу США. Об этом сообщает The Washington Post.
Мальчику предъявили обвинение в административном правонарушении после того, как он поссорился с учительницей
В ответ учительница спросила, почему тогда мальчик не переедет в другое место, если в США ему так плохо.
Ты всегда можешь вернуться домой. Я приехала сюда с Кубы и в тот день, когда я почувствую, что мне не рады, я найду другое место для жизни.
Затем ситуация обострилась. Студент обвинил учителя и другого сотрудника школы в расизме и отказался выходить из класса. Его вывели уже прибывшие на место сотрудники полиции.
Как отмечается в заявлении правоохранителей, мальчик был задержан не за отказ давать клятву, а
Мама мальчика заявила, что не согласна с обвинениями в адрес ее сына. В ведомстве, которое контролирует деятельность государственных школ, рассказали, что учительница просто не знала о том, что приносить клятву совсем не обязательно. Ее уже уволили.