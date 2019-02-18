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11:47 (мск), источник: Esquire

Во Флориде шестиклассник отказался произносить клятву перед флагом США. Его задержала полиция

Мальчик назвал флаг и гимн США «расистскими» по отношению к темнокожим, отказался давать клятву и поругался с учителем. Его задержала полиция.

Источник: AP 2019

Во Флориде полиция задержала темнокожего ученика шестого класса, который отказался приносить клятву флагу США. Об этом сообщает The Washington Post.

Мальчику предъявили обвинение в административном правонарушении после того, как он поссорился с учительницей из-за клятвы. По его мнению, и флаг, и государственный гимн США являются «расистскими» по отношению к темнокожим.

В ответ учительница спросила, почему тогда мальчик не переедет в другое место, если в США ему так плохо.

Ты всегда можешь вернуться домой. Я приехала сюда с Кубы и в тот день, когда я почувствую, что мне не рады, я найду другое место для жизни.
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Затем ситуация обострилась. Студент обвинил учителя и другого сотрудника школы в расизме и отказался выходить из класса. Его вывели уже прибывшие на место сотрудники полиции.

Как отмечается в заявлении правоохранителей, мальчик был задержан не за отказ давать клятву, а из-за срыва урока и сопротивление офицеру. Также в показаниях учителя утверждается, что школьник угрожал избить ее.

Мама мальчика заявила, что не согласна с обвинениями в адрес ее сына. В ведомстве, которое контролирует деятельность государственных школ, рассказали, что учительница просто не знала о том, что приносить клятву совсем не обязательно. Ее уже уволили.

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