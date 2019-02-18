Во Флориде шестиклассник отказался произносить клятву перед флагом США. Его задержала полиция

Источник: AP 2019

Во Флориде полиция задержала темнокожего ученика шестого класса, который отказался приносить клятву флагу США. Об этом сообщает The Washington Post.

Мальчику предъявили обвинение в административном правонарушении после того, как он поссорился с учительницей из-за клятвы. По его мнению, и флаг, и государственный гимн США являются «расистскими» по отношению к темнокожим.

В ответ учительница спросила, почему тогда мальчик не переедет в другое место, если в США ему так плохо.

Ты всегда можешь вернуться домой. Я приехала сюда с Кубы и в тот день, когда я почувствую, что мне не рады, я найду другое место для жизни.

Затем ситуация обострилась. Студент обвинил учителя и другого сотрудника школы в расизме и отказался выходить из класса. Его вывели уже прибывшие на место сотрудники полиции.

Как отмечается в заявлении правоохранителей, мальчик был задержан не за отказ давать клятву, а из-за срыва урока и сопротивление офицеру. Также в показаниях учителя утверждается, что школьник угрожал избить ее.