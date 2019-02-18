Россияне увидят Суперлуние года

Суперлуние — момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тыс. км и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на 3 дня. Хоть это и ежегодное явление, но совпадение перигея и полнолуния бывают довольно редко.