Где стоял знаменитый замок ассасинов (фото)
Это часть популярного туристического маршрута.
Это часть популярного туристического маршрута.
В 100 км от Тегерана в долине Рудбар находится популярная иранская достопримечательность — руины крепости Аламут, взглянуть на которую приезжают
Европейцы узнали об ассасинах от Марко Поло. Он изложил легенду о старце
Марко Поло не уточняет, чем опаивали юношей, но европейские
Настоящие ассасины имели мало общего с мифическими. Так в Средние века называли исмаилитов и низаритов — представителей религиозных движений в шиитской ветви ислама. Название «ассасины», по одной из версий, произошло от слова «хашишийа». Так с презрением называли представителей низших классов и социальных парий («аутсайдеров»).
Аламут стал крепостью лидера низаритов Хасана ибн Саббаха, который жил в конце 11 века. Исмаилитская твердыня стояла на высоте 2163 метра в иранских горах Эльбурс. Она считалась неприступной и имела богатую библиотеку.
Крепость пала в 1253 году, когда армия монгольского правителя Хулагу, внука
Иранские власти тщательно охраняют то, что осталось от Аламута, и активно развивают внутренний туризм в регионе.
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