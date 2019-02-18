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12:33 (мск), источник: Mail.ru Новости

Где стоял знаменитый замок ассасинов (фото)

Это часть популярного туристического маршрута.

В 100 км от Тегерана в долине Рудбар находится популярная иранская достопримечательность — руины крепости Аламут, взглянуть на которую приезжают из-за легенд об ассасинах.

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Европейцы узнали об ассасинах от Марко Поло. Он изложил легенду о старце Алах-оддине, который устроил в укромном месте в горах роскошный сад. Старец опаивал юношей от 12 до 20 лет и переносил в этот сад, где они замечательно проводили день в окружении угощений и красавиц. Позже, оказавшись в «реальном мире», юноши снова хотели попасть в «рай» любой ценой. По приказу старца они становились убийцами: Алах-оддин обещал юношам, что так они заслужат себе место в раю.

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Марко Поло не уточняет, чем опаивали юношей, но европейские писатели-романтики 19 века были уверены, что речь идет о гашише, который якобы дарит райское блаженство, избавляет от страха и вызывает агрессию. Этот миф эксплуатируют до сих пор, а образ ассасинов давно перекочевал в развлекательную литературу, фильмы, видеоигры.

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Настоящие ассасины имели мало общего с мифическими. Так в Средние века называли исмаилитов и низаритов — представителей религиозных движений в шиитской ветви ислама. Название «ассасины», по одной из версий, произошло от слова «хашишийа». Так с презрением называли представителей низших классов и социальных парий («аутсайдеров»).

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Аламут стал крепостью лидера низаритов Хасана ибн Саббаха, который жил в конце 11 века. Исмаилитская твердыня стояла на высоте 2163 метра в иранских горах Эльбурс. Она считалась неприступной и имела богатую библиотеку.

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Крепость пала в 1253 году, когда армия монгольского правителя Хулагу, внука Чингиз-хана, взяла ее в осаду. В 16−18 веках замок служил местом ссылки политических противников иранской правящей династии. К началу 20 века Аламут был разграблен охотниками за сокровищами и заброшен. Сейчас от легендарной крепости остался только фундамент. Да и он серьезно пострадал во время землетрясения 2004 года.

Иранские власти тщательно охраняют то, что осталось от Аламута, и активно развивают внутренний туризм в регионе.

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