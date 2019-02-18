Могут ли животные репетировать родительство?

Источник: MemoryCatcher/СС0

Отвечает Юлия Александровна Дунаева, зоолог, научный сотрудник библиотеки Зоологического института РАН, лектор «Архэ», писатель-популяризатор, автор 12 книг.

Никакой осознанной репетиции или тренировки действий, связанных с заботой о потомстве, у животных, конечно, быть не может. Все особенности их поведения определяются врожденными программами, записанными в генах. Когда у животного, достигшего возраста полового созревания, уровень соответствующих гормонов в крови повышается, эти программы запускаются и оно начинает демонстрировать свойственные своему виду брачные ритуалы.

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У самцов многих видов птиц эти ритуалы включают действия, которые со стороны могут показаться репетицией отцовства. Например, шалашники или беседковые птицы для привлечения самок строят на земле удивительные архитектурные сооружения из прутьев, украшая их яркими деталями, причем в ход нередко идут пробки от пластиковых бутылок и другой человеческий мусор. Можно подумать, что самцы таким образом демонстрируют самке свои навыки гнездостроительства. Ничего подобного! Цель ритуала — возбудить самку для спаривания. После полового акта самец бросает и шалаш, и подругу, а та начинает самостоятельно вить настоящее гнездо для откладывания яиц.

Иногда самцы птиц для привлечения самки используют пищу. Серый сорокопут — птица из отряда воробьиных, но питается как маленький хищник. Успешно ловит самых крупных насекомых и даже мелких ящериц, лягушек и грызунов. Убитую жертву серый сорокопут нередко не съедает сразу, а накалывает на длинные шипы колючих кустарников — про запас. В процессе ухаживания самец показывает самке свои лучшие трофеи, и это увеличивает его сексуальную привлекательность. Однако к репетиции вскармливания будущих птенцов это не имеет отношения, ведь во время заботы о детях накалывать корм на колючки как раз и не придется.

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У некоторых птиц, например у зарянок, самец подкармливает самку на протяжении всего периода между спариванием и откладкой яиц. При этом он не тренируется на ней кормить будущих птенцов, а улучшает качество кладки, подбрасывая ей лишние калории.

Нередко пары у пингвинов образуются между двумя самцами. Тот самец, у которого уровень половых гормонов в крови выше, будет воспринимать второго как самку и ждать от него яйца.

У императорских пингвинов самка в норме откладывает одно яйцо и передает его самцу для высиживания. Весь период инкубации самец носит яйцо на лапах, укрыв сверху теплой «меховой» складкой. Иногда можно наблюдать, как самец кладет себе на лапы и носит под складкой не яйцо, а круглый комок снега. Это тоже не репетиция будущего отцовства.

Если самец так делает, то, скорее всего, высокий уровень половых гормонов в крови уже запустил у него программу насиживания, но реализовать ее возможности нет. Либо его самка не снесла яйцо вовремя, либо яйцо было потеряно или украдено.