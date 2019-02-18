В Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талию

«Особые моменты, связанные с производственным здоровьем, с министерством пока не обсуждались. Обязательно обсудим», — сказала в понедельник Скворцова, отвечая на вопрос «Интерфакса» о том, обсуждалась ли идея измерения талии с министерством.

В целом она отметила, что измерение талии — «обычная часть физикального осмотра человека, чтобы определить индекс массы тела».

На прошлой неделе Роспотребнадзор заявил, что идея измерения охвата талии обсуждается, но пока рано говорить о том, что работодателей будут штрафовать за превышение определенного охвата талии у сотрудников.

В четверг «Известия» опубликовали интервью с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, которая заявила, что ведомство изучает опыт Японии, где иметь талию больше 90 см запрещено законом (для женщин — 80 см). По ее словам, если объемы превышают норму, гражданин обязан посещать регулярные сеансы консультирования.

«Штрафы для компаний, которые не заботятся о здоровье работников, могут достигать $19 млн», — добавила Попова.