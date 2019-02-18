Найдены пауки возрастом 110 млн лет со светящимися глазами

Источник: University of Kansas

Останки древних пауков были найдены в формации Чинджу, датирующейся мезозойской эрой. Как сообщается, было найдено 10 пауков (до этого в данной формации был обнаружен всего один), представляющих семь различных видов. Два из обнаруженных пауков оказались особенно удивительными — их глаза отражали свет.

Такая необычная особенность связана с наличием тапетума — структуры, представляющей собой отражательную оболочку. Тапетум играет важную роль в обеспечении ночного зрения. У людей данной глазной особенности нет, однако она есть у многих животных (например, именно из-за наличия тапетума глаза кошки так светятся в темноте).

Источник: University of Kansas

Ученые полагают, что это первый случай обнаружения сохранившегося паучьего тапетума за всю палеонтологическую историю. Пауки получили названия Koreamegops samsiki и Jinjumegops dalingwateri. По предположению исследователей, представители этих видов занимали в прошлом примерно ту же нишу, что и пауки-скакуны сегодня. При этом ученые отмечают, что, имея иную структуру глаз, обнаруженные пауки жили иначе.