لقطات لثلوج جبل اللوز بتبوك .. تصوير المبدع / فهد العساف ?#تبوك #جبل_اللوز pic.twitter.com/yvKzHsDhsX— سناب تبوك ?? (@snap_tabuk) February 17, 2019
На севере Саудовской Аравии выпал снег
Подобная ситуация в районе Джебель
Подобная ситуация в районе Джебель
На фотографиях в соцсетях видно, как бедуины в традиционных длинных рубахах (галабеях), укутавшись в головной платок (куфия), скатываются по склонам на самодельных «ледянках» и даже устраивают соревнования. Дети тоже не остаются в стороне: лепят из снега различные фигуры и играют в снежки.
Подобная ситуация в районе Джебель
Северная провинция Табук является частью глобального проекта города будущего Неом, нацеленного также на развитие туристической инфраструктуры. Саудовская Аравия ранее была недоступна для туризма, исключая паломничество для мусульман к святыням в Мекке и Медине (худж и умра). С принятием плана реформ «Видение-2030» власти не только задумались над выдачей туристических виз, но и вложили миллионы долларов в создание соответствующего имиджа по привлечению гостей со всего мира, предоставляя разные возможности отдыха.