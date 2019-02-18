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14:19 (мск), источник: Mail.ru Новости

Необычная иллюзия: людей заставили ходить по стенам (фото, видео)

Это проще, чем кажется.

Художественный музей Мори в Токио представил необычную инсталляцию. На ней люди ходят по стенам и парят в воздухе, нарушая законы гравитации.

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Фотографии и видео из музея мгновенно разлетелись в соцсетях, породив живые обсуждения. «Моему мозгу больно», — пишет один из пользователей Reddit. «Что-то я не помню этот момент в “Начале”», — шутит другой, имея в виду научно-фантастический фильм Кристофера Нолана.

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Автором инсталляции в музее является аргентинский художник-концептуалист с мировым именем Леандро Эрлих. Впервые подобную иллюзию с зеркалом под названием Dalston House Эрлих представил в Лондоне в 2013 году.

Художник использует макет фасада таунхауса в натуральную величину. Его размещают на полу. Под углом 45 градусов к фасаду подвешивают огромное зеркало. Посетители ходят, сидят или лежат на земле, но создается иллюзия, что они ходят по стенам или свисают с балконов.

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