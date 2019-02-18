Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кошка ведет себя неадекватно. Что делать?
Запрет на покупку машины без гаража: пояснения властей
15 знаменитостей, которые пренебрегают личной гигиеной
Доигрались: звезды, которые влюбились друг в друга на съемках
Почему дачи оказываются «вне закона»
В Москве потерялись 500 аргентинцев Болельщики приехали на Чемпионат мира по футболу в 2018 году
Ефим Шифрин возмущен новостью о замужестве Натальи Фатеевой
Кремль оценил кутеж Дворковича и Ткачева
«ИП Пирогова»: Подкаминская на съемках самого вкусного сериала
Доигрались: звезды, которые влюбились друг в друга на съемках
Актёр Жигунов рассказал, почему бросил жену ради Заворотнюк
Звезда шоу "Голос" насмерть сбила человека - СМИ
Вера Брежнева покрасила волосы в розовый цвет
53-летнюю Ирину Безрукову сравнили с девочкой-подростком
Запрет на покупку машины без гаража: пояснения властей
Самое маленькое средство передвижения (видео)
Двое москвичей могут лишиться квартир из-за перепланировки
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Фоторепортажи
8Закрытая граница
10Прощание с Децлом
14:50 (мск), источник: РИА Новости

В мэрии Красноярска объяснили «озеленение» срубленными елками

КРАСНОЯРСК, 18 фев — РИА Новости. Срубленные елки, показанные на видео в соцсетях, используются в Красноярске для временного визуального оформления территории новой развязки вблизи Николаевского моста, сообщили РИА Новости в мэрии города.

Ранее местная телекомпания «ТВК» опубликовала видео очевидцев, на котором несколько рабочих, заостряя стволы топорами, вставляют в закрепленные в земле обрезки труб срубленные ранее елки. Суда по кадрам и описанию к ролику действие происходит в районе улицы Копылова вблизи новой автомобильной развязки Николаевского моста. Голос за кадром комментирует происходящее: «вот так сажают елки на универсиаду…, без корней втыкают ее».

Во время загрузки произошла ошибка.

В мэрии города РИА Новости пояснили, что такой подход используется как временная мера.

Новость
Уборка невидимого снега в Москве попала на видео

«Елки установлены временно, они привезены с мест вырубок и должны были быть утилизированы. Специалисты пришли к мнению, что их можно использовать для визуального оформления. Через несколько недель елки уберут», — сказал собеседник агентства. В мэрии подчеркнули, что формируются планы благоустройства этой территории.

Новая развязка четвертого моста через Енисей в городе введена в строй в конце ноября 2018 года. Сам пост построен в 2015 году. Сооружения позволяют повысить скорость транспортного потока в Красноярске на 25%.

 Заявления США Мюнхен встретил гробовым молчанием
В центре Донецка прогремели три взрыва
Заявитель по делу Baring Vostok впервые озвучил свои претензии
Крутите барабан. Как «уничтожают» еду на «Поле чудес»
В Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талию
В Саудовской Аравии выпал снег
Мошенники нашли новый способ украсть деньги с вашей карты
Найдены пауки возрастом 110 млн лет со светящимися глазами
Спорт
Главная битва сезона: Туктамышева бросает вызов Медведевой В Великом Новгороде стартует финал Кубка России по фигурному катанию. По итогам турнира будет окончательно сформирован состав, который отправится на ЧМ в Японию
Hi-Tech
Тайна перевала Дятлова: версия шведских ученых Группа шведских экспертов опубликовала свои выводы о получившей широкую известность трагедии.
Авто
Журналистам показали новую (секретную) модель Lada Журналисты программы «Чудо техники» опубликовали видеоролик, как делают автомобили Lada, почти случайно засняв засекреченную новинку марки
Кино
Васильева раскрыла главную тайну в шоу «Секрет на миллион» Актриса стала героиней программы Леры Кудрявцевой и не побоялась ответить на финальный вопрос
Недвижимость
Пять домашних дел, которые можно делать вместе с любимым
В Госдуме предложили застраивать российские города избами
6 способов стать адептом минимализма в интерьере и в жизни
Власти Петербурга докопались до первопричины снежного коллапса
Дети
Нюшу затравили в сети из-за внешнего вида на прогулке с дочкой Поклонникам также не понравилось то, как «изменилась» певица с появлением ребенка
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь