В мэрии Красноярска объяснили «озеленение» срубленными елками

Ранее местная телекомпания «ТВК» опубликовала видео очевидцев, на котором несколько рабочих, заостряя стволы топорами, вставляют в закрепленные в земле обрезки труб срубленные ранее елки. Суда по кадрам и описанию к ролику действие происходит в районе улицы Копылова вблизи новой автомобильной развязки Николаевского моста. Голос за кадром комментирует происходящее: «вот так сажают елки на универсиаду…, без корней втыкают ее».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Jitkx7u2emo?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В мэрии города РИА Новости пояснили, что такой подход используется как временная мера.

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«Елки установлены временно, они привезены с мест вырубок и должны были быть утилизированы. Специалисты пришли к мнению, что их можно использовать для визуального оформления. Через несколько недель елки уберут», — сказал собеседник агентства. В мэрии подчеркнули, что формируются планы благоустройства этой территории.