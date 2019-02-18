В мэрии Красноярска объяснили «озеленение» срубленными елками

Ранее местная телекомпания «ТВК» опубликовала видео очевидцев, на котором несколько рабочих, заостряя стволы топорами, вставляют в закрепленные в земле обрезки труб срубленные ранее елки. Суда по кадрам и описанию к ролику действие происходит в районе улицы Копылова вблизи новой автомобильной развязки Николаевского моста. Голос за кадром комментирует происходящее: «вот так сажают елки на универсиаду…, без корней втыкают ее».
В мэрии города РИА Новости пояснили, что такой подход используется как временная мера.
«Елки установлены временно, они привезены с мест вырубок и должны были быть утилизированы. Специалисты пришли к мнению, что их можно использовать для визуального оформления. Через несколько недель елки уберут», — сказал собеседник агентства. В мэрии подчеркнули, что формируются планы благоустройства этой территории.
Новая развязка четвертого моста через Енисей в городе введена в строй в конце ноября 2018 года. Сам пост построен в 2015 году. Сооружения позволяют повысить скорость транспортного потока в Красноярске на 25%.