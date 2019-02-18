Российский телеведущий вспомнил о встрече с выдуманным китайским министром

Источник: РИА "Новости"

Заметка, где сообщалось, что Минг якобы отказался пожимать руку главе «Роснано» Анатолию Чубайсу, была опубликована на пародийном сайте ИА «Панорама». Китайский госслужащий и эта история были полностью выдуманы сотрудниками портала.

Караулов скопировал поддельную новость и намекнул, что такое мнение могло сформироваться у Минга благодаря его книге «Русский ад». «Зато я помню, как дарил книгу господину Мингу. Там много о Чубайсе. Он мой любимый персонаж», — заключил он. Караулов также отметил, что его труд хвалил и президент России Владимир Путин.

Сотрудники «Панорамы» указали на плагиат со стороны Караулова и подшутили над его промахом. «Мощный старик», — прокомментировали они его пост в своем Twitter. Сам телеведущий ситуацию никак не прокомментировал.