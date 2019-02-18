Китай хочет создать первую космическую электростанцию

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальную газету министерства науки и технологий КНР. Китайские ученые уже начали строительство экспериментальной станции в городе Чунцин и планируют запустить первые небольшие станции в стратосферу в 2021—2025 гг.., а станцию мощностью 1 МВт — в 2030 г.

Солнечные электростанции Китая должны будут находиться на орбите высотой 36 000 км, отмечает The Sydney Morning Herald. Это позволит улавливать солнечные лучи еще до того, как они пройдут атмосферу, и вне зависимости от погоды и времени суток. Затем солнечная энергия будет конвертироваться в микроволны или лазер и передаваться на Землю на принимающую станцию. Как утверждают китайские ученые, благодаря таким электростанциям электромобили можно будет заряжать в любое время. Но сначала необходимо преодолеть технические проблемы. В частности, ожидается, что масса такой электростанции составит 1000 т. Для сравнения: Международная космическая станция весит около 400 т и находится на орбите высотой около 400 км.