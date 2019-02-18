Женщина нашла «шоколадную монетку», оказавшуюся древней подвеской

Жительница Великобритании Рэйчел Картер обнаружила в поле «шоколадную монету», которая на самом деле оказалась золотой подвеской возрастом около 1500 лет.

41-летняя женщина и ее муж увлекаются поиском артефактов с помощью металлоискателя. Они исследовали поле в Кенте и наткнулись на круглую блестящую монетку под небольшим слоем земли — всего около 10−15 см. Она сияла, как новая, так что Рэйчел не придала находке значения, посчитав ее детским сувениром вроде шоколадных монет.

Когда «монетку» увидели эксперты, Картер поняла, что ошибалась. Находка оказалась англосаксонской подвеской 6 века нашей эры.

Рэйчел сравнила этот случай с выигрышем в лотерею. По словам женщины, многим ее знакомым и за 50 лет поисков не удавалось найти ничего подобного.

Вскоре подвеска будет выставлена в музее с именем Рэйчел Картер на табличке как человека, который отыскал этот артефакт.