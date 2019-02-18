Как выглядит самая молодая дальнобойщица Белоруссии
О своих приключениях она рассказывает в Instagram.
О своих приключениях она рассказывает в Instagram.
Все чаще девушки начинают осваивать профессии, которые раньше считались сугубо мужскими. Так, 26-летняя Александра Хурсан из белорусского города Бобруйск выбрала необычную для женщины работу и подалась в дальнобойщики.
Большие машины, мужской коллектив и дальние поездки ее не смущают — точно также, как косые взгляды или обидные комментарии в соцсетях. Ко всем сложностям девушка оказалась готова.
До того, как устроиться в международную компанию по грузовым перевозкам, Александра долгое время работала продавцом украшений для пирсинга, но, как только представилась возможность, она ушла оттуда и начала осуществлять свою мечту.
О своей жизни, учебе в автошколе и работе на грузовике Саша рассказывает в Instagram.
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