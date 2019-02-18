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17:43 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит самая молодая дальнобойщица Белоруссии

О своих приключениях она рассказывает в Instagram.

Все чаще девушки начинают осваивать профессии, которые раньше считались сугубо мужскими. Так, 26-летняя Александра Хурсан из белорусского города Бобруйск выбрала необычную для женщины работу и подалась в дальнобойщики.

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Большие машины, мужской коллектив и дальние поездки ее не смущают — точно также, как косые взгляды или обидные комментарии в соцсетях. Ко всем сложностям девушка оказалась готова.

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До того, как устроиться в международную компанию по грузовым перевозкам, Александра долгое время работала продавцом украшений для пирсинга, но, как только представилась возможность, она ушла оттуда и начала осуществлять свою мечту.

О своей жизни, учебе в автошколе и работе на грузовике Саша рассказывает в Instagram.

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Кстати, мы уже писали о девушке-дальнобойщице из Японии по имени Рино Сасаки. Она тоже ведет блог в Instagram и надеется своим примером вдохновить других женщин пойти в эту профессию.

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