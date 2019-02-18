Караулов объяснил, почему он запутался в именах китайских чиновников, считающих Чубайса злом
Ведущий ответил своим разоблачителям и пообещал подарить им свою книгу.
Ведущий ответил своим разоблачителям и пообещал подарить им свою книгу.
Российский тележурналист и ведущий Андрей Караулов в своем Facebook написал, почему он принял вымышленное лицо — Джиан Минга — за настоящего чиновника КНР. Караулов обвинил поймавших его на ошибке авторов сатирического сайта «Панорама» в том, что они пытаются замять скандал вокруг Анатолия Чубайса. Журналист заметил, что мог перепутать китайские имена, потому что общался не с выдуманным, а с действительно существующим китайским госслужащим и дарил ему свою книгу.
«Панорама» 17 февраля отметила пост Караулова в Facebook, в котором тот без указания источника рассказал о своей встрече с Джиан Мингом.
По мнению Караулова, авторы заметки пытаются замять скандалы, связанные с именем главы РОСНАНО. Журналист подчеркнул, что в своих выдумках о министре Минге авторы из ИА «Панорама», «увы, недалеки от истины: Чубайс в Китае — имя нарицательное», и что «Чубайс в Китае давно бы ответил перед законом».
По утверждению Караулова, некоторые китайские СМИ писали о скандалах, связанных с приватизацией и Чубайсом. В частности, по словам журналиста, газета «Жэньминь жибао» в своих статьях процитировала отрывки из книги «Русский ад» с его комментариями.
Ведущий также отметил, что он мог просто перепутать имена, а его книга «Русский ад» была подарена многим китайским чиновникам. По словам Караулова, он имел в виду китайского государственного деятеля Цзян Цзэминя, которому подарил книгу «Русское солнце». Также ведущий пообещал отправить один экземпляр книги «хлопцам, которые изобретают
Ранее Караулов опубликовал в Facebook пост о своей встрече с вымышленным китайским министром по развитию высоких технологий Джиан Мингом. Как написал тележурналист, на прошедшем саммите «Евразийские технологии-2019» Минг отказался «подавать руку» главе РОСНАНО Анатолию Чубайсу, потому что «в Китае многие знают современную историю России и делают из нее соответствующие выводы». По словам Караулова, он подарил выдуманному китайскому министру свою книгу «Русский ад».
На пост Караулова обратили внимание авторы сайта пародийных новостей «Панорама», которые признались в том, что придумали Минга для заметки от 11 февраля. СМИ также предположили, что саммит тоже был выдуман авторами ИА «Панорама». К словам Караулова, авторы заметки о китайском госслужащем отнеслись с юмором к его ошибке, отметив, что журналист «мощный старик».