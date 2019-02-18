Сказочные пейзажи Исландии показали с воздуха (фото)
Завораживающие снимки.
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Завораживающие снимки.
Красота Исландии хорошо известна. Но 33-летний нидерландский фотограф Альберт Дрос решил показать завораживающие пейзажи острова с необычного ракурса.
Дрос сотрудничает с ведущими изданиями, такими как National Geographic, Time, Huffington Post, Daily Mail. Он также увлекается пейзажной фотографией.
Пролетая недавно над Исландией, фотограф получил возможность пополнить свое «авиапортфолио» новыми снимками. Пейзажи «страны льдов» с неба выглядят как кадры из фэнтези или полотна абстрактной живописи.
Дрос, который занимается также дизайном, анимацией, видео и музыкой, после этих снимков намерен заниматься аэрофотосъемкой намного чаще.
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