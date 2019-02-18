Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20 котиков, которые заставят вас улыбаться
Запрет на покупку машины без гаража: пояснения властей
Клипса в нос и мяч под спину: работают ли устройства от храпа
Доигрались: звезды, которые влюбились друг в друга на съемках
Европеец переплыл океан и увидел другую Америку (фото)
В Москве потерялись 500 аргентинцев Болельщики приехали на Чемпионат мира по футболу в 2018 году
Ефим Шифрин возмущен новостью о замужестве Натальи Фатеевой
Кремль оценил кутеж Дворковича и Ткачева
Мать выносила умирающего ребенка ради органов для спасения больных детей
Оральные контрацептивы меняют эмоции
Главная битва сезона: Туктамышева бросает вызов Медведевой
К ЧМ готов только Логинов? Итоги американских этапов Кубка мира
Глава МИД Украины заявил, что будет с тем, кто уступит россиянам
СМИ: погиб Геннадий Павлов
У владельцев самого дорогого «Мерседеса» возьмут отпечаток руки
Журналистам показали новую (секретную) модель Lada
Почему дачи оказываются «вне закона»
Европеец переплыл океан и увидел другую Америку
Фоторепортажи
14Соль Земли: как электромобили помогут выжить индейцам кечуа
14Скончался актер Сергей Юрский
17:58 (мск), источник: Mail.ru Новости

Сказочные пейзажи Исландии показали с воздуха (фото)

Завораживающие снимки.

Красота Исландии хорошо известна. Но 33-летний нидерландский фотограф Альберт Дрос решил показать завораживающие пейзажи острова с необычного ракурса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дрос сотрудничает с ведущими изданиями, такими как National Geographic, Time, Huffington Post, Daily Mail. Он также увлекается пейзажной фотографией.

Пролетая недавно над Исландией, фотограф получил возможность пополнить свое «авиапортфолио» новыми снимками. Пейзажи «страны льдов» с неба выглядят как кадры из фэнтези или полотна абстрактной живописи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дрос, который занимается также дизайном, анимацией, видео и музыкой, после этих снимков намерен заниматься аэрофотосъемкой намного чаще.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также

Поврежденные штормом ракеты С-400 для Китая уничтожили
К Земле летит астероид размером с Биг-Бен
Армия США объявила войну русскому чертополоху
Крутите барабан. Как «уничтожают» еду на «Поле чудес»
В Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талию
Женщина нашла «шоколадную монету», оказавшуюся древней подвеской
Путин включил врио главы Петербурга Беглова в состав Совбеза
Спорт
Главная битва сезона: Туктамышева бросает вызов Медведевой В Великом Новгороде стартует финал Кубка России по фигурному катанию. По итогам турнира будет окончательно сформирован состав, который отправится на ЧМ в Японию
Hi-Tech
Тайна перевала Дятлова: версия шведских ученых Группа шведских экспертов опубликовала свои выводы о получившей широкую известность трагедии.
Авто
Журналистам показали новую (секретную) модель Lada Журналисты программы «Чудо техники» опубликовали видеоролик, как делают автомобили Lada, почти случайно засняв засекреченную новинку марки
Кино
Васильева раскрыла главную тайну в шоу «Секрет на миллион» Актриса стала героиней программы Леры Кудрявцевой и не побоялась ответить на финальный вопрос
Недвижимость
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Почему дачи оказываются «вне закона»
В России разрешили не платить за хижины как за дворцы
Обманутых дольщиков не будет, новых домов — тоже: мнение экспертов
Дети
Нюшу затравили в сети из-за внешнего вида на прогулке с дочкой Поклонникам также не понравилось то, как «изменилась» певица с появлением ребенка
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь