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19:04 (мск), источник: BBC News Русская служба

Лондонский зоопарк опубликовал рентгеновские снимки животных

Команда ветеринаров Лондонского зоопарка опубликовала подборку рентгеновских снимков животных, сделанных во время обследования 18 тысяч обитателей зоопарка.

Источник: ZSL LONDON ZOO

На снимках хорошо видны скелеты животных — лягушек, змей, черепах и ящериц. Рентген остается одним из наиболее эффективных методов диагностики, говорят ветеринары.

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«По рентгеновскому снимку можно очень многое сказать о здоровье животного — от того, насколько крепкая у них костная система до того, есть ли у них заболевания сердца», — говорит ветеринар Хизер Макинтош.

Эти снимки необходимы в нашей работе. И хотя мы видим эти уникальные снимки довольно часто, мы все равно считаем, что они совершенно потрясающие.
Хизер Макинтош
Ветеринар
Рентгеновский снимок щетинистого броненосца | Источник: ZSL LONDON ZOO
Большеголовая черепаха - небольшая пресноводная черепаха очень своеобразного строения. Ее несоразмерно большая голова из-за своей величины не втягивается в панцирь | Источник: ZSL LONDON ZOO

«Большинство людей с легкостью узнает рентгеновские снимки человека, но они, скорее всего, никогда не видели рентген панциря большого щетинистого броненосца или хвоста большеголовой черепахи», — говорит Макинтош.

«Мне больше всего нравятся рентгены змей — у человека всего 33 позвонка, тогда как у змей — от 200 до 400, именно поэтому они столь гибки и подвижны. Увидеть такой длинный позвоночник на снимке — потрясающе», — говорит Хизер Макинтош.

Маисовый полоз. Длина его тела может достигать 1,8 метра | Источник: ZSL LONDON ZOO
Рентгеновский снимок аризонского ядозуба | Источник: ZSL LONDON ZOO

Публикация рентгеновских снимков животных была приурочена к образовательному проекту Vets in Action Зоологического общества Лондона.

В рамках этого мероприятия в Лондоне проходят мастер-классы для школьников, где они могут попробовать себя в роли ветеринаров.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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