Затопленные солончаки превратились в гигантское зеркало (видео)

Итальянский фотограф Стефано Тиоццо с помощью дрона снял удивительные кадры затопленной дождями самой крупной в мире соляной пустыни Салар-де-Уюни в Боливии.

Площадь более 10 тысяч квадратных километров оказалась затоплена после обрушившихся на регион дождей. А вода на поверхности солончака превратила его в самое большое зеркало в мире, в котором отразились голубое небо с облаками и проезжающие по пустыне автомобили.