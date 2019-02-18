Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20 котиков, которые заставят вас улыбаться
Находка под землей удивила ученых
В России изымают из обращения популярное лекарство от кашля
«ИП Пирогова»: Подкаминская на съемках самого вкусного сериала
Дольщиков больше не будет, новых домов — тоже: мнение экспертов
В Москве потерялись 500 аргентинцев Болельщики приехали на Чемпионат мира по футболу в 2018 году
Ефим Шифрин возмущен новостью о замужестве Натальи Фатеевой
Кремль оценил кутеж Дворковича и Ткачева
Мать выносила умирающего ребенка ради органов для спасения больных детей
Оральные контрацептивы меняют эмоции
Как финал Кубка России стал главным турниром февраля
СМИ: «Зенит» намерен подписать контракт с полузащитником «Ромы»
СМИ: погиб 22-летний чемпион России Геннадий Павлов
Мать Децла назвала причину его смерти
Запрет на покупку машины без гаража: пояснения властей
Самое маленькое средство передвижения (видео)
В России разрешили не платить за хижины как за дворцы
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Фоторепортажи
10Пещерный голод: как исчезают дома троглодитов
10Прощание с Децлом
19:07 (мск), источник: Mail.ru Новости

Затопленные солончаки превратились в гигантское зеркало (видео)

Завораживающее зрелище.

Итальянский фотограф Стефано Тиоццо с помощью дрона снял удивительные кадры затопленной дождями самой крупной в мире соляной пустыни Салар-де-Уюни в Боливии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Площадь более 10 тысяч квадратных километров оказалась затоплена после обрушившихся на регион дождей. А вода на поверхности солончака превратила его в самое большое зеркало в мире, в котором отразились голубое небо с облаками и проезжающие по пустыне автомобили.

Читайте также

Поврежденные штормом ракеты С-400 для Китая уничтожили
К Земле летит астероид размером с Биг-Бен
Леонид Якубович прокомментировал раздачу еды на «Поле чудес»
Армия США объявила войну русскому чертополоху
«Мастер фотошопа» делает грустных знаменитостей веселыми (фото)
В Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талию
Путин включил врио главы Петербурга Беглова в состав Совбеза
Спорт
Как финал Кубка России стал главным турниром февраля Будут транслировать даже тренировки
Hi-Tech
Тайна перевала Дятлова: версия шведских ученых Группа шведских экспертов опубликовала свои выводы о получившей широкую известность трагедии.
Авто
В Госдуме предложили поднять до 5000 руб. еще один штраф Впрочем, парламентарии поясняют, что речи о внесении конкретного законопроекта пока не идет, инициатива требует проработки
Кино
Васильева раскрыла главную тайну в шоу «Секрет на миллион» Актриса стала героиней программы Леры Кудрявцевой и не побоялась ответить на финальный вопрос
Недвижимость
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Почему дачи оказываются «вне закона»
В России разрешили не платить за хижины как за дворцы
Обманутых дольщиков не будет, новых домов — тоже: мнение экспертов
Дети
Нюшу затравили в сети из-за внешнего вида на прогулке с дочкой Поклонникам также не понравилось то, как «изменилась» певица с появлением ребенка
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь