Леонид Якубович прокомментировал раздачу еды на «Поле чудес»

Источник: РИА Новости

По его словам, раздача домашних заготовок участников происходит уже почти 30 лет, и ее можно заметить в конце многих выпусков программы.

Якубович также считает, что те, кто негативно воспринял видеоролик, являются иностранными гражданами, которым чужды российские обычаи и гостеприимство.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/aV2uBmrWv1w?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вокруг стола («барабана» — Прим. ред.), пропуская вперед детей, собираются люди, обсуждают, как прошла запись… Вот у нас такая традиция. Замечательная! Она мне безумно приятна и нравится. Леонид Якубович Телеведущий

Кроме того, он посоветовал людям, не знающим, что в России принято угощать гостей, внимательно почитать книги на эту тему или у кого-то проконсультироваться.

Ранее пользователи соцсетей бурно отреагировали на появление ролика, на котором участники съемок «Поле чудес» столпились вокруг еды на «барабане».