Леонид Якубович прокомментировал раздачу еды на «Поле чудес»

По его словам, раздача домашних заготовок участников происходит уже почти 30 лет, и ее можно заметить в конце многих выпусков программы.
Якубович также считает, что те, кто негативно воспринял видеоролик, являются иностранными гражданами, которым чужды российские обычаи и гостеприимство.
Вокруг стола («барабана» — Прим. ред.), пропуская вперед детей, собираются люди, обсуждают, как прошла запись… Вот у нас такая традиция. Замечательная! Она мне безумно приятна и нравится.
Леонид ЯкубовичТелеведущий
Кроме того, он посоветовал людям, не знающим, что в России принято угощать гостей, внимательно почитать книги на эту тему или у кого-то проконсультироваться.
Ранее пользователи соцсетей бурно отреагировали на появление ролика, на котором участники съемок «Поле чудес» столпились вокруг еды на «барабане».
Многие отметили, что не понимают ажиотажа гостей вокруг подарков. Однако, по мнению других, зрители имеют право «подкрепиться» после съемочного дня.