Школьник стал героем соцсетей из-за своего честного сочинения

14-летний Эдвард Кортес из Калифорнии не сделал домашнее задание, а потому учительница заставила его писать объяснительную записку. И она получилась такой откровенной и правильной, что школьник стал настоящей звездой соцсетей.
Объясняя невыполненную работу, Эдвард отметил, что просто не хотел тратить на нее свое драгоценное выходное время, а хотел гулять, играть с друзьями и чувствовать себя счастливым.
Я не сделал домашнюю работу, потому что не хочу тратить на нее свои выходные. Это мое личное время, и я хочу гулять с друзьями, смотреть телевизор или играть в компьютерные игры. Я не хочу выполнять домашнее задание, потому что это заставляет меня чувствовать себя несчастным. Я хочу быть счастливым в том, что делаю.
Он также добавил, что взрослые не делают домашнее задание, если только они не учителя или большие начальники.
Честную объяснительную записку родителям Эдварда прислала его учительница, а тетя школьника решила запостить ее в Twitter. И многим такой подход мальчика пришелся по душе. В комментариях пользователи отмечали, что у ребенка правильная аргументация, и на его сторону встали даже учителя.