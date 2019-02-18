Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кошка пришла к пожарным и настойчиво просила о помощи
Журналистам показали новую (секретную) модель Lada
Нюшу затравили в сети из-за внешнего вида на прогулке с дочкой
Почему врачи после смерти Децла забили тревогу
Почему дачи оказываются «вне закона»
Крутите барабанКак «уничтожают» еду на «Поле чудес»
Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»
Шифрин возмущен новостью о замужестве Фатеевой
Драка из-за еды на «Поле чудес» попала на видео
Виторган перестал спать после разрыва с Собчак
Как финал Кубка России стал главным турниром февраля
СМИ: «Зенит» намерен подписать контракт с полузащитником «Ромы»
Кардашьян, Добрев и другие звезды стали гостями бьюти-премии
Климова предстала перед поклонниками в халате и с маской на лице
Запрет на покупку машины без гаража: пояснения властей
Самое маленькое средство передвижения (видео)
Дольщиков больше не будет, новых домов — тоже: мнение экспертов
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Фоторепортажи
8Закрытая граница
9Оружейная комната: как живет самый старый фехтовальный клуб Парижа
20:52 (мск), источник: Mail.ru Новости

Школьник стал героем соцсетей из-за своего честного сочинения

Его точку зрения разделили даже учителя.

14-летний Эдвард Кортес из Калифорнии не сделал домашнее задание, а потому учительница заставила его писать объяснительную записку. И она получилась такой откровенной и правильной, что школьник стал настоящей звездой соцсетей.

Объясняя невыполненную работу, Эдвард отметил, что просто не хотел тратить на нее свое драгоценное выходное время, а хотел гулять, играть с друзьями и чувствовать себя счастливым.

Я не сделал домашнюю работу, потому что не хочу тратить на нее свои выходные. Это мое личное время, и я хочу гулять с друзьями, смотреть телевизор или играть в компьютерные игры. Я не хочу выполнять домашнее задание, потому что это заставляет меня чувствовать себя несчастным. Я хочу быть счастливым в том, что делаю.
Школьник Эдвард Кортес

Он также добавил, что взрослые не делают домашнее задание, если только они не учителя или большие начальники.

Итак, мой двоюродный брат и его жена получили письмо от учителя их сына. Он не сделал его домашнее задание, поэтому она попросила его написать объяснительную, в которой должен был объяснить, почему не сделал работу, и это то, что она получила.

Честную объяснительную записку родителям Эдварда прислала его учительница, а тетя школьника решила запостить ее в Twitter. И многим такой подход мальчика пришелся по душе. В комментариях пользователи отмечали, что у ребенка правильная аргументация, и на его сторону встали даже учителя.

Он вырастет и обязательно станет адвокатом
Этот ребенок будет делать большие вещи в жизни
«Я делаю то, что делает меня счастливым, потому что я хочу быть счастливым». Не могу винить этого ребенка.

Читайте также

Поврежденные штормом ракеты С-400 для Китая уничтожили
К Земле летит астероид размером с Биг-Бен
Кудрин назвал ситуацию вокруг Калви чрезвычайной для экономики
Армия США объявила войну русскому чертополоху
Затопленная соляная пустыня превратилась в гигантское зеркало
В Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талию
Путин включил врио главы Петербурга Беглова в состав Совбеза
Спорт
Как финал Кубка России стал главным турниром февраля Будут транслировать даже тренировки
Hi-Tech
Тайна перевала Дятлова: версия шведских ученых Группа шведских экспертов опубликовала свои выводы о получившей широкую известность трагедии.
Авто
Немцы нашли фантастически надёжный автомобиль (полный рейтинг) Эксперты авторитетного немецкого издания Autobild провели серию ресурсных тестов, чтобы понять, насколько надёжны популярные модели авто
Кино
Васильева раскрыла главную тайну в шоу «Секрет на миллион» Актриса стала героиней программы Леры Кудрявцевой и не побоялась ответить на финальный вопрос
Недвижимость
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Почему дачи оказываются «вне закона»
В России разрешили не платить за хижины как за дворцы
Обманутых дольщиков не будет, новых домов — тоже: мнение экспертов
Дети
Нюшу затравили в сети из-за внешнего вида на прогулке с дочкой Поклонникам также не понравилось то, как «изменилась» певица с появлением ребенка
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь