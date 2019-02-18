Школьник стал героем соцсетей из-за своего честного сочинения

Я не сделал домашнюю работу, потому что не хочу тратить на нее свои выходные. Это мое личное время, и я хочу гулять с друзьями, смотреть телевизор или играть в компьютерные игры. Я не хочу выполнять домашнее задание, потому что это заставляет меня чувствовать себя несчастным. Я хочу быть счастливым в том, что делаю.

Школьник Эдвард Кортес