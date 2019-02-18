Андрей Архангельский: за последние десять лет политика Минкульта отбила у зрителя охоту смотреть серьезное кино

Источник: РИА "Новости"

Архангельский уверен, что войти на рынок российского кино во второй раз с серьезной работой «очень трудно». «У массового зрителя отбита охота размышлять, смотреть что-то серьезное и проецировать это на себя», — добавил он. Критик уточнил, что это связано с политикой Минкульта, который считает, что людям нужно что-то патриотическое или смешное.

«Вспомните, в 80-е годы какой был интерес к социальному кино, к тому, что у нас все врут или как все прогнило. Люди шли на эти фильмы, как на глоток свежего воздуха, услышать правду, услышать то, что они думают на самом деле», — продолжил Архангельский. По его мнению, сейчас россиянам не хватает серьезного разговора о жизни.

«Все сериалы, все кино на 90%, за исключением вот каких-то отдельных социальных проектов серьезных, значимых, это все подделка», — отметил критик.

Он добавил, что люди при этом и сами понимают, что их пичкают фикцией, что эти фильмы не рассказывают об их жизни.

По мнению критика, новая картина режиссера «серьезных» фильмов Юрия Быкова «Завод» провалился в прокате из-за наивности главного конфликта. По его мнению, как сюжет, так и герои ленты «сказочные». Да и саму идеи сделать злым персонажем бизнесмена Архангельский считает клишированной.

С точки зрения критика, дело в том, что сейчас в российском кинематографе действует «соцреалистическое правило», что богатые люди могут быть только врагами.

«Вдумайтесь, ужас какой, мы живем при капитализме», — добавил он. Архангельский привел слова кинокритика Даниила Дондурея о том, что в российском кино за 20 лет ни разу не было ни одного положительного бизнесмена.

Если предыдущие работы Быкова — «Майор» и «Дурак» критик называет «постгуманистическими», то есть в них либо нет правых, либо все виноваты, то в новой картине такого уже нет. «Концепция в нынешнем фильме, она крайне наивна, она сразу нам подсказывает, кто тут плохой, а кто — хороший», — добавил он.