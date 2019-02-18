Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 вещей, которые хотела бы вам сказать собака
Находка под землей удивила ученых
Нюшу затравили в сети из-за внешнего вида на прогулке с дочкой
«ИП Пирогова»: Подкаминская на съемках самого вкусного сериала
Почему дачи оказываются «вне закона»
В Москве потерялись 500 аргентинцев Болельщики приехали на Чемпионат мира по футболу в 2018 году
Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»
Шифрин возмущен новостью о замужестве Фатеевой
5 привычек, без которых жизнь станет лучше
Мужчина полтора года вводил сперму себе в вены
Актёр Жигунов рассказал, почему бросил жену ради Заворотнюк
Звезда шоу "Голос" насмерть сбила человека - СМИ
«Колдунья»: в сети обсуждают любимое фото Ларисы Гузеевой
Регину Тодоренко перепутали с Гвинет Пэлтроу
Запрет на покупку машины без гаража: пояснения властей
Самое маленькое средство передвижения (видео)
В России разрешили не платить за хижины как за дворцы
Европеец переплыл океан и увидел другую Америку
Фоторепортажи
10Они настоящие
9Оружейная комната: как живет самый старый фехтовальный клуб Парижа
23:00 (мск), источник: RTVi

Андрей Архангельский: за последние десять лет политика Минкульта отбила у зрителя охоту смотреть серьезное кино

Кинокритик и заведующий отделом культуры журнала «Огонек» Андрей Архангельский считает, что Министерство культуры за последние десять лет отбило у людей желание смотреть серьезное социальное кино, насытив рынок патриотическими фильмами и комедиями. Такое мнение он высказал в беседе с RTVI.

Источник: РИА "Новости"

Архангельский уверен, что войти на рынок российского кино во второй раз с серьезной работой «очень трудно». «У массового зрителя отбита охота размышлять, смотреть что-то серьезное и проецировать это на себя», — добавил он. Критик уточнил, что это связано с политикой Минкульта, который считает, что людям нужно что-то патриотическое или смешное.

«Вспомните, в 80-е годы какой был интерес к социальному кино, к тому, что у нас все врут или как все прогнило. Люди шли на эти фильмы, как на глоток свежего воздуха, услышать правду, услышать то, что они думают на самом деле», — продолжил Архангельский. По его мнению, сейчас россиянам не хватает серьезного разговора о жизни.

«Все сериалы, все кино на 90%, за исключением вот каких-то отдельных социальных проектов серьезных, значимых, это все подделка», — отметил критик.

Он добавил, что люди при этом и сами понимают, что их пичкают фикцией, что эти фильмы не рассказывают об их жизни.

По мнению критика, новая картина режиссера «серьезных» фильмов Юрия Быкова «Завод» провалился в прокате из-за наивности главного конфликта. По его мнению, как сюжет, так и герои ленты «сказочные». Да и саму идеи сделать злым персонажем бизнесмена Архангельский считает клишированной.

С точки зрения критика, дело в том, что сейчас в российском кинематографе действует «соцреалистическое правило», что богатые люди могут быть только врагами.

«Вдумайтесь, ужас какой, мы живем при капитализме», — добавил он. Архангельский привел слова кинокритика Даниила Дондурея о том, что в российском кино за 20 лет ни разу не было ни одного положительного бизнесмена.

Если предыдущие работы Быкова — «Майор» и «Дурак» критик называет «постгуманистическими», то есть в них либо нет правых, либо все виноваты, то в новой картине такого уже нет. «Концепция в нынешнем фильме, она крайне наивна, она сразу нам подсказывает, кто тут плохой, а кто — хороший», — добавил он.

«Завод» вышел в прокат 7 февраля. По сюжету, рабочие завода, который закрывают, захватывают его владельца в заложники и требуют за выкуп. Режиссер «Завода» Юрий Быков считает, что фильм провалился в прокате, потому что «хипстерам» не интересно смотреть «философский боевик о “колхозниках в коже и с автоматами”».

«Индустрия кино»: Танк Добронравова и завод Быкова
Во время загрузки произошла ошибка.
10 февраля© Ньюстюб
 В Нью-Йорке будут штрафовать за дискриминацию из-за прически и типа волос
Протестные регионы не в курсе планов Кремля: их не обучали на семинарах
Поврежденные штормом ракеты С-400 для Китая уничтожили
Школьник стал героем соцсетей благодаря честному сочинению
В США умер моряк с фотографии «Поцелуй»
К Земле летит астероид размером с Биг-Бен
Армия США объявила войну русскому чертополоху
Арбитр удалил футболиста, вернул на поле и вновь удалил
Кудрин назвал ситуацию вокруг Калви чрезвычайной для экономики
Спорт
Поветкин против Усика: бой ближе, чем кажется Такой проект нужен обоим и лучше варианта не найти
Hi-Tech
Тайна перевала Дятлова: версия шведских ученых Группа шведских экспертов опубликовала свои выводы о получившей широкую известность трагедии.
Авто
Немцы нашли фантастически надёжный автомобиль (полный рейтинг) Эксперты авторитетного немецкого издания Autobild провели серию ресурсных тестов, чтобы понять, насколько надёжны популярные модели авто
Кино
Васильева раскрыла главную тайну в шоу «Секрет на миллион» Актриса стала героиней программы Леры Кудрявцевой и не побоялась ответить на финальный вопрос
Недвижимость
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Обманутых дольщиков не будет, новых домов — тоже: мнение экспертов
Сроки отключения горячей воды сократят до трех дней
Конец советского феномена: почему дачи оказываются «вне закона»
Дети
Нюшу затравили в сети из-за внешнего вида на прогулке с дочкой Поклонникам также не понравилось то, как «изменилась» певица с появлением ребенка
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь