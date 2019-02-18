В США умер моряк с фотографии «Поцелуй»

Она рассказала, что Мендонса умер в воскресенье от острой сердечной недостаточности в доме для престарелых в городе Мидлтаун (штат Род-Айленд). Во вторник ему исполнилось бы 96 лет, сказала его дочь.
Медсестра Грета Циммер Фридман, которую целует на фотоснимке Мендонса, скончалась в сентябре 2016 года на 93-м году жизни.
14 августа 1945 года на Таймс-сквер в Нью-Йорке после объявления 33-м президентом США Гарри Трумэном об окончании войны с Японией собралась ликующая толпа более чем из 2 млн человек. 21-летняя Фридман тогда была ассистентом стоматолога, прямо с рабочего места вместе с остальными она выбежала на улицу, когда услышала об окончании войны. В тот момент к ней подошел молодой моряк Мендонса, которого она до этого ни разу не встречала, и поцеловал. Молодую пару запечатлел фотограф Альфред Эйзенштадт.
Впоследствии это фото было перепечатано в журнале Life, моментально став для всех американцев символом победы во Второй мировой войне. Фотография известна во всем мире как «Поцелуй», но ее настоящее название — «День победы над Японией на Таймс-сквер».
Сама Фридман признавала, что поцелуй «не был чем-то романтическим», а просто спонтанным «празднованием победы». Как рассказывал Мендонса, у него в тот день было свидание с другой медсестрой, Ритой Петри, на которой он позже женился.