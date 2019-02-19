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10:15 (мск), источник: Ведомости

Экспертиза не нашла экстремизма в картине Васи Ложкина о великой России

«Великая прекрасная Россия» была включена в список экстремистских материалов по иску прокуратуры.

Картина «Великая прекрасная Россия» художника Алексея Куделина (творческий псевдоним — Вася Ложкин) содержит обозначение негативных эмоций по отношению к этническим группам. Но при этом не позволяет сделать вывод о том, что они направлены на возбуждение ненависти к человеку либо группе лиц на основе принадлежности к расе, национальности, социальной либо религиозной группе. Об этом говорится в заключении психолого-линвистическо-культурологической экспертизы, проведенной по требованию Октябрьского районного суда Новосибирска, с которым удалось познакомиться «Ведомостям». Во вторник, 19 февраля, суд планирует вернуться к вопросу о признании картины экстремистским материалом с учетом результатов экспертизы.

«Великая прекрасная Россия» была внесена в список экстремистских материалов в январе 2016 г. Октябрьским районным судом Новосибирска по иску прокуратуры вместе еще с тремя изображениями, опубликованными на странице «В контакте» новосибирского националиста, командира молодежной дружины «Северный волк» Романа Быкова. Самого Куделина об этом не извещали. На картине изображена часть карты мира, где территория России обозначена как «Великая прекрасная Россия», а территории других стран названы оскорбительными словами. Обжаловать это решение в 2016 г. пытался предприниматель Алексей Ходорковский, который приобрел права на использование изображения, но суд отказался рассматривать его жалобу. В прошлом году за картину уже от имени самого Куделина вступился Совет по правам человека при президенте (СПЧ). В итоге Новосибирский областной суд отменил решение первой инстанции и отправил дело на новое рассмотрение, говорит член СПЧ Владимир Ряховский, представляющий художника в суде. А Октябрьский районный суд назначил новую экспертизу, в том числе с привлечением эксперта по культурологии, — предыдущая проводилась в рамках уголовного дела.

Назначенные судом эксперты из Новосибирского государственного педагогического университета пришли к выводу, что картина представляет обобщенный и утрированный образ мира с точки зрения некоего стереотипного сознания. Она демонстрирует, что национализм и ксенофобия имеют место в современном российском обществе. Произведение является многозначным и в сознании зрителя содержание произведения может функционировать по-разному, отмечают эксперты, «вплоть до реализации противоположных смыслов», однако негативные эмоции не направлены на возбуждение ненависти. Произведение искусства в принципе не выполняет функцию побуждения к действию, объясняют эксперты: «…поступок как следствие восприятия и осмысления произведения является показателем неадекватного “считывания” смысла. Трагические инциденты, такие как, например, убийство студентом ростовщика после прочтения романа Достоевского, демонстрируют абсолютную неспособность субъекта к пониманию явлений культуры В ряде случаев имеет место клиническая составляющая».

Собеседник «Ведомостей» в органах прокуратуры говорит, что судьба картины не является принципиальным вопросом для ведомства, за который оно будет бороться «до последнего», — скорее это эксцесс исполнителя. Он напоминает, что сейчас районные суды больше не рассматривают дела о признании материалов экстремистскими, они переданы на областной уровень, а прокуроры каждый такой иск согласуют с федеральным руководством.

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