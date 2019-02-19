Школьник отказался отдать честь национальному флагу и был арестован
В американском штате Флорида 11-летнего школьника арестовали после того, как он отказался стоя отдать честь американскому флагу. Об этом сообщает New York Post.
В американском штате Флорида 11-летнего школьника арестовали после того, как он отказался стоя отдать честь американскому флагу. Об этом сообщает New York Post.
Ученика обвинили в нарушении школьного распорядка и агрессивном сопротивлении при аресте. Его также на три дня отстранили от занятий в школе.
Как сообщается, мальчик отказался встать, когда в школе отдавали честь американскому флагу, заявив, что «флаг расистский, а национальный гимн оскорбляет афро-американцев».
На это мальчик сказал, что его «сюда привезли». Тогда женщина пожаловалась на него администрации школы, потому что «не хотела иметь с ним дела». Какой расы и национальности был школьник, не уточняется.
После этого ребенок назвал руководство школы расистами и пригрозил им увольнением. Учительницу же он пообещал побить.
Мать школьника заявила, что власти слишком серьезно отнеслись к ситуации, а ее сын учился в классе для способных детей и ранее пережил издевательства в школе. «Думаю, что ситуацию должны были разрешить