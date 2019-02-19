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05:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Школьник отказался отдать честь национальному флагу и был арестован

В американском штате Флорида 11-летнего школьника арестовали после того, как он отказался стоя отдать честь американскому флагу. Об этом сообщает New York Post.

Источник: AP 2019

Ученика обвинили в нарушении школьного распорядка и агрессивном сопротивлении при аресте. Его также на три дня отстранили от занятий в школе.

Как сообщается, мальчик отказался встать, когда в школе отдавали честь американскому флагу, заявив, что «флаг расистский, а национальный гимн оскорбляет афро-американцев».

После этого учитель сказала, что, если ему не нравится жить в США, то ему стоит переехать в другую страну.

На это мальчик сказал, что его «сюда привезли». Тогда женщина пожаловалась на него администрации школы, потому что «не хотела иметь с ним дела». Какой расы и национальности был школьник, не уточняется.

После этого ребенок назвал руководство школы расистами и пригрозил им увольнением. Учительницу же он пообещал побить.

В школе пояснили, что вставать во время отдачи чести флагу необязательно, а мальчика арестовали за то, что тот вел себя агрессивно и отказывался выполнять требования руководства и полицейских.

Мать школьника заявила, что власти слишком серьезно отнеслись к ситуации, а ее сын учился в классе для способных детей и ранее пережил издевательства в школе. «Думаю, что ситуацию должны были разрешить по-другому, — сказала она. — Если должно было быть какое-то дисциплинарное взыскание, то этим должны были заняться в школе. Арестовывать его нужды не было».

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