В сети поделились пугающими «предсмертными» историями

Пользователь с ником ethanlan рассказал, что однажды на него едва не упало стекло с высоты 11 этажей. Молодой человек сидел на ступеньках у общежития, затем встал и без особой причины решил укрыться под зданием. Через секунду на место, где он сидел, рухнул стеклянный лист, который уронили строители.

Новость Пользователи Сети поделились страшными историями из жизни

Другой американец вспомнил, как в 16 лет он был шокирован, когда его плечо задела гигантская буква «М» от огромной вывески магазина Miller’s Outpost. Стеклянная вывеска разбилась о землю. «Мгновением раньше она упала бы мне на голову», — пишет Acridid12. В качестве моральной компенсации ему предложили взять одну из вещей в магазине. Он выбрал «ужасный красный кардиган».

Пользователь НЗТ-48Rules рассказал, как, будучи стершеклассником, чуть не погиб в машине, которую вела мать его друга. Женщина решила пересечь железнодорожный переезд перед несущимся поездом. В результате произошла авария, водитель погибла, а сидящий на заднем сидении парень выжил. «Если бы она была на секунду быстрее, поезд убил бы нас всех», — заключает герой истории.

Еще один пользователь чудом избежал операции, которая могла его погубить. Fms10 потерял сознание на работе и пришел в больницу. У него диагностировали кровотечение в мозге и в конце концов решили просверлить отверстие в черепе, чтобы слить жидкость.

Как только они собирались меня посадить, зазвонил телефон. Это был глава неврологии. У меня оказался разрыв аневризмы. По словам моего доктора, я, вероятно, был бы мертв через несколько секунд после того, как они начали бы операцию.