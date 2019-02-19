Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия не отвертится: Могерини озвучила вердикт Европы
Цены на подержанные авто: рейтинг остаточной стоимости
10-летняя дочь Алсу покорила соцсети танцевальным талантом
Из-за чего скончалась Майорова: раскрыта тайна гибели актрисы
Европеец переплыл океан и увидел другую Америку (фото)
Появилось фото лысого и бледного Трампа Лысый и бледный — такое фото Трампа появилось в одном американском Twitter-аккаунте
Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»
Шифрин возмущен новостью о замужестве Фатеевой
Результаты анализов Децла вызвали реакцию россиян
Космонавт Леонов покинул Россию
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Лос-Анджелес»
«Чикаго» победил «Оттаву». Команды забросили 15 шайб
Культовое фото, сделанное за несколько часов до убийства певца
14-летняя девочка — одна из влиятельнейших в мире
Немцы нашли фантастически надёжный автомобиль (полный рейтинг)
Как борются с безбилетниками в разных странах
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Почему дачи оказываются «вне закона»
Фоторепортажи
10Прощание с Децлом
8Закрытая граница
10:15 (мск), источник: Lenta.Ru

В сети поделились пугающими «предсмертными» историями

Посетители Reddit по просьбе одного из пользователей поделились историями, которые можно было бы охарактеризовать фразой «еще секунда, и я бы умер».

Пользователь с ником ethanlan рассказал, что однажды на него едва не упало стекло с высоты 11 этажей. Молодой человек сидел на ступеньках у общежития, затем встал и без особой причины решил укрыться под зданием. Через секунду на место, где он сидел, рухнул стеклянный лист, который уронили строители.

Новость
Пользователи Сети поделились страшными историями из жизни

Другой американец вспомнил, как в 16 лет он был шокирован, когда его плечо задела гигантская буква «М» от огромной вывески магазина Miller’s Outpost. Стеклянная вывеска разбилась о землю. «Мгновением раньше она упала бы мне на голову», — пишет Acridid12. В качестве моральной компенсации ему предложили взять одну из вещей в магазине. Он выбрал «ужасный красный кардиган».

Пользователь НЗТ-48Rules рассказал, как, будучи стершеклассником, чуть не погиб в машине, которую вела мать его друга. Женщина решила пересечь железнодорожный переезд перед несущимся поездом. В результате произошла авария, водитель погибла, а сидящий на заднем сидении парень выжил. «Если бы она была на секунду быстрее, поезд убил бы нас всех», — заключает герой истории.

Еще один пользователь чудом избежал операции, которая могла его погубить. Fms10 потерял сознание на работе и пришел в больницу. У него диагностировали кровотечение в мозге и в конце концов решили просверлить отверстие в черепе, чтобы слить жидкость.

Как только они собирались меня посадить, зазвонил телефон. Это был глава неврологии. У меня оказался разрыв аневризмы. По словам моего доктора, я, вероятно, был бы мертв через несколько секунд после того, как они начали бы операцию.

Тема оказалась настолько актуальной, что тред собрал около 14 тысяч комментариев и выбился в топ ресурса.

 Что будет с рублем в 2019 году?
«Кортеж» Путина показали изнутри
Экс-полковник ГРУ Владимир Квачков вышел на свободу
В Китае рухнул канатный мост с туристами
Женщина выиграла джекпот в лотерее вслед за братом и подругой
Что произойдет, если сдерживать чихание
Не попавшие в Китай ракеты С-400 оказались поводом для санкций
Украина просит запретить прокат фильма «Т-34» в США
Спорт
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Лос-Анджелес» Встреча, прошедшая в ночь с понедельника на вторник в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 3:2. Александр Овечкин по итогам игры признан первой звездой матча
Hi-Tech
Тайна перевала Дятлова: версия шведских ученых Группа шведских экспертов опубликовала свои выводы о получившей широкую известность трагедии.
Авто
Немцы нашли фантастически надёжный автомобиль (полный рейтинг) Эксперты авторитетного немецкого издания Autobild провели серию ресурсных тестов, чтобы понять, насколько надёжны популярные модели авто
Кино
Васильева раскрыла главную тайну в шоу «Секрет на миллион» Актриса стала героиней программы Леры Кудрявцевой и не побоялась ответить на финальный вопрос
Недвижимость
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Почему дачи оказываются «вне закона»
В России разрешили не платить за хижины как за дворцы
Обманутых дольщиков не будет, новых домов — тоже: мнение экспертов
Дети
Молодая жена Николаева готовится стать мамой во второй раз У композитора уже есть две дочери
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь