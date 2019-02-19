Украина призвала отменить прокат в США фильма «Т-34»

По мнению дипломатов, фильм «открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны».

При этом посольство «поблагодарило» представителей украинской общины, проживающей в США, которым «удалось остановить показы фильма “Т-34” в их городах», а также призвало «других активистов» присоединиться к данному процессу.

Также дипмиссия опубликовала список кинотеатров в различных городах США, где запланирован показ российской картины.

«Т-34» — российский фильм, премьера которого в России состоялась 1 января. По сюжету фильма, оказавшись в плену во время Великой Отечественной войны, вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает экипаж и на легендарной «тридцатьчетверке» бросает вызов немецким танковым асам во главе с Клаусом Ягером. Главные роли в ленте, в частности, исполняют Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум.

Картина заняла второе место по сборам в истории российского проката после 1991 года.

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