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09:49 (мск), источник: РИА Новости

Украина призвала отменить прокат в США фильма «Т-34»

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Посольство Украины в США призвало американские кинотеатры отказаться от проката российского фильма «Т-34», соответствующий пост опубликован в Facebook дипмиссии.

По мнению дипломатов, фильм «открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны».

При этом посольство «поблагодарило» представителей украинской общины, проживающей в США, которым «удалось остановить показы фильма “Т-34” в их городах», а также призвало «других активистов» присоединиться к данному процессу.

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Также дипмиссия опубликовала список кинотеатров в различных городах США, где запланирован показ российской картины.

«Т-34» — российский фильм, премьера которого в России состоялась 1 января. По сюжету фильма, оказавшись в плену во время Великой Отечественной войны, вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает экипаж и на легендарной «тридцатьчетверке» бросает вызов немецким танковым асам во главе с Клаусом Ягером. Главные роли в ленте, в частности, исполняют Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум.

Картина заняла второе место по сборам в истории российского проката после 1991 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Киев и ряд стран Запада считают, что Россия вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине, а также не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Кроме того, Москва заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Киев же по-прежнему обвиняет Россию в «военной агрессии».

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