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11:07 (мск), источник: BBC News Русская служба

Дрон для трудоголиков: как в Японии людей спасают от переутомления

В Японии дроны спасают людей от переутомления, проверяя, все ли ушли из офиса. Машины следят за соблюдением закона, который запрещает работать больше 100 сверхурочных часов в месяц.

Традиционно японцы очень трудолюбивы, и смерть на рабочем месте — проблема, с которой пытаются бороться государство и бизнес. Квадрокоптер, очки, следящие за движениями глаз, и другие технологии, спасающие от переработок — в видео Русской службы Би-би-си.

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