Дрон для трудоголиков: как в Японии людей спасают от переутомления

Традиционно японцы очень трудолюбивы, и смерть на рабочем месте — проблема, с которой пытаются бороться государство и бизнес. Квадрокоптер, очки, следящие за движениями глаз, и другие технологии, спасающие от переработок — в видео Русской службы Би-би-си.