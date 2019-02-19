Чихать на всех! Почему нельзя сдерживать самый мощный рефлекс нашего тела

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Что произойдет, если его сдерживать, — в материале РИА Новости.
Чихнул, очнулся — гипс
Один 38-летний американец, когда захотелось чихнуть, зажал нос и закрыл рот, чтобы сделать это потише. Но вышло только хуже. От спертого чиха он упал, кровь пошла горлом, возникла сильная боль в шее. Говорить чихнувший не мог, только хрипел.
Врачи клиники при Медицинской школе Бостонского университета, куда доставили пострадавшего, констатировали разрыв гортани.
Такая травма случается в автокатастрофах или в результате медицинской операции, но чтобы при чихе? С этим медики столкнулись впервые. В научной литературе описан единственный подобный случай лет шестьдесят назад, да и тот не вызывал доверия.
Очистительный рефлекс
Когда что-то раздражает носовую слизистую, имеющиеся там очень чувствительные нервные клетки посылают сигнал в особый отдел мозга — «чихательный центр». В лабораторных опытах на кошках и при наблюдении за больными установили, что он находится в продолговатом мозге: животные и люди с повреждениями в этой области переставали чихать.
Мозг, в свою очередь, отправляет мышцам груди команду «сделать глубокий вдох», набрать в легкие максимум воздуха и затем сильно и резко сократиться — чтобы его выпустить.
Как показали в компьютерных экспериментах ученые из Ирана, Великобритании и США, воздух вырывается из легких через трахею со скоростью примерно 123 метра в секунду, поток — порядка 470 литров в минуту. Давление в трахее достигает 7500 Паскалей, в носовой и ротовой полостях — около 2000 Паскалей, скорость там падает до пятидесяти метров в секунду.
Если сдерживать чих, зажав нос и рот, давление резко повышается, по некоторым данным — в 38 раз. Это может привести к различным внутренним травмам. Врачи категорически не советуют этого делать.
Ученые называют чих самым мощным непроизвольным действием человеческого тела. В 2004 году один неудачный чих на две недели выбил из игры звезду бейсбола из «Чикаго кабс» Сэмми Соса.
Сильно чихнув, можно сорвать поясницу, получить боль в смещенных позвонках, заработать грыжу, инфаркт миокарда и другие болезни.
Ученые подчеркивают: травмы при чихе случаются редко, но все же нужно быть осторожными. К примеру, если болит спина, лучше опереться обеими руками на стол, это значительно уменьшит нагрузку при чихании.
О сексе
Чихание сопровождает насморк, аллергию. Нередко чих возникает из-за солнечного света, когда человек резко выходит из тени на освещенный участок. На это обратил внимание еще Аристотель более двух тысяч лет назад. Сейчас это называется световым чихательным рефлексом — считается, что он есть у 18−32 процентов населения. Определенная часть людей предрасположена к нему генетически.
Чихательный рефлекс может быть связан со стрессом. В Индии описан случай с десятилетним мальчиком, который чихал пять дней подряд, за исключением времени сна и когда он разговаривал. Выяснилось, что учитель рекомендовал перевести ребенка в среднюю английскую школу, но у родителей не хватало средств.
Рекорд принадлежит 12-летней девочке из Англии Донне Гриффитс. Она чихала каждые несколько минут 977 дней подряд в 1981—1983 годах.
В 2008-м хирурги Махмуд Бхута из оксфордской больницы Джона Рэдклиффа (Великобритания) и Гарольд Максвелл в статье о необычных причинах чихания привели в пример пациента средних лет, который чихал, когда думал о сексе.
Ученые проанализировали литературу и выявили аналогичные случаи начиная с конца XIX века.
В частности, психоаналитики знали, что некоторые их клиенты чихают сразу после оргазма. Ученики Фрейда даже выдвинули гипотезу о связи носа с гениталиями.
На анонимных форумах исследователи насчитали 146 человек, включая семерых врачей, которые обсуждали проблему чиха от оргазма или сексуальных мыслей. Авторы работы полагают, что синдром отнюдь не редок. Не исключено, что он есть у тысяч англичан.