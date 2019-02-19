Чихать на всех! Почему нельзя сдерживать самый мощный рефлекс нашего тела

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Что произойдет, если его сдерживать, — в материале РИА Новости.

Чихнул, очнулся — гипс

Один 38-летний американец, когда захотелось чихнуть, зажал нос и закрыл рот, чтобы сделать это потише. Но вышло только хуже. От спертого чиха он упал, кровь пошла горлом, возникла сильная боль в шее. Говорить чихнувший не мог, только хрипел.

Врачи клиники при Медицинской школе Бостонского университета, куда доставили пострадавшего, констатировали разрыв гортани.

Такая травма случается в автокатастрофах или в результате медицинской операции, но чтобы при чихе? С этим медики столкнулись впервые. В научной литературе описан единственный подобный случай лет шестьдесят назад, да и тот не вызывал доверия.

Очистительный рефлекс

Когда что-то раздражает носовую слизистую, имеющиеся там очень чувствительные нервные клетки посылают сигнал в особый отдел мозга — «чихательный центр». В лабораторных опытах на кошках и при наблюдении за больными установили, что он находится в продолговатом мозге: животные и люди с повреждениями в этой области переставали чихать.

Мозг, в свою очередь, отправляет мышцам груди команду «сделать глубокий вдох», набрать в легкие максимум воздуха и затем сильно и резко сократиться — чтобы его выпустить.

Как показали в компьютерных экспериментах ученые из Ирана, Великобритании и США, воздух вырывается из легких через трахею со скоростью примерно 123 метра в секунду, поток — порядка 470 литров в минуту. Давление в трахее достигает 7500 Паскалей, в носовой и ротовой полостях — около 2000 Паскалей, скорость там падает до пятидесяти метров в секунду.

Если сдерживать чих, зажав нос и рот, давление резко повышается, по некоторым данным — в 38 раз. Это может привести к различным внутренним травмам. Врачи категорически не советуют этого делать.

Ученые называют чих самым мощным непроизвольным действием человеческого тела. В 2004 году один неудачный чих на две недели выбил из игры звезду бейсбола из «Чикаго кабс» Сэмми Соса.

Сильно чихнув, можно сорвать поясницу, получить боль в смещенных позвонках, заработать грыжу, инфаркт миокарда и другие болезни.

Ученые подчеркивают: травмы при чихе случаются редко, но все же нужно быть осторожными. К примеру, если болит спина, лучше опереться обеими руками на стол, это значительно уменьшит нагрузку при чихании.

О сексе

Чихание сопровождает насморк, аллергию. Нередко чих возникает из-за солнечного света, когда человек резко выходит из тени на освещенный участок. На это обратил внимание еще Аристотель более двух тысяч лет назад. Сейчас это называется световым чихательным рефлексом — считается, что он есть у 18−32 процентов населения. Определенная часть людей предрасположена к нему генетически.

Чихательный рефлекс может быть связан со стрессом. В Индии описан случай с десятилетним мальчиком, который чихал пять дней подряд, за исключением времени сна и когда он разговаривал. Выяснилось, что учитель рекомендовал перевести ребенка в среднюю английскую школу, но у родителей не хватало средств.

Рекорд принадлежит 12-летней девочке из Англии Донне Гриффитс. Она чихала каждые несколько минут 977 дней подряд в 1981—1983 годах.

В 2008-м хирурги Махмуд Бхута из оксфордской больницы Джона Рэдклиффа (Великобритания) и Гарольд Максвелл в статье о необычных причинах чихания привели в пример пациента средних лет, который чихал, когда думал о сексе.

Ученые проанализировали литературу и выявили аналогичные случаи начиная с конца XIX века.

В частности, психоаналитики знали, что некоторые их клиенты чихают сразу после оргазма. Ученики Фрейда даже выдвинули гипотезу о связи носа с гениталиями.