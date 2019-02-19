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11:25 (мск), источник: Интерфакс

Космическим туристам дадут облететь Землю по маршруту Гагарина

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU — «Роскосмос» начинает реализацию проекта по отправке на орбиту космических туристов для совершения одного витка вокруг Земли, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Источник: РИА "Новости"

«Также запускаем проект облета Земли по короткому “гагаринскому” маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полету желающих увидеть нашу планету из космоса», — написал Рогозин во вторник в твиттере.

Ранее «Роскосмос» и американская Space Adventure подписали контракт на полет двух космических туристов на Международную космическую станцию, сообщила госкорпорация во вторник. Полет на борт станции состоится до конца 2021 года.

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В госкорпорации напомнили, что «Роскосмос» и Space Adventure сотрудничают в области космического туризма с 2001 года, когда на орбиту полетел первый космический турист Денис Тито. Всего за это время по программе космического туризма в космосе побывали семь человек, а Чарльз Симони — два раза.

«Заключение указанного контракта позволит дополнительно загрузить производственные мощности РКК “Энергия”, РКЦ “Прогресс”, ЦЭНКИ и другие предприятия ракетно-космической промышленности», — отметили в «Роскосмосе».

Там сообщили, что предприятия отрасли уже приступили к созданию транспортного пилотируемого корабля «Союз МС» и ракеты-носителя «Союз-2» для полета туристов в космос. Выполнение всех работ по созданию космической техники будет осуществляться за счет средств космических туристов, имена которых не называются.

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Невесомый вклад: что происходит внутри МКС

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