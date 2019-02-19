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11:26 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, как поменяется лето к концу столетия

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глобальное потепление сделает лето не только более жарким к концу столетия, но и увеличит число мощных гроз и дней с абсолютно безветренной погодой. Это крайне негативно повлияет на жизнь городов северного полушария Земли, пишут ученые в журнале PNAS.

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Источник: Reuters

«Циклоны в умеренных широтах помогают “перемешивать” воздух и уменьшать уровень его загрязнения, и их ослабление во время лета ухудшит качество жизни в крупных городах. Вдобавок, нас ожидают более разрушительные грозы и более долгие и опасные волны жары», — заявил Чарльз Гертлер (Charles Gertler) из Массачусетского технологического института (США).

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Одним из последствий глобального потепления считаются так называемые «экстремальные погодные явления» — периоды аномальной жары зимой или холода летом, волны жары, недельные проливные дожди, засухи и прочие феномены, связанные с «неправильной» погодой. К примеру, потоп в Крымске в 2012 году и летняя жара в России в 2010 году сегодня считаются одними из самых ярких примеров подобных явлений.

Частота подобных явлений в будущем будет только расти по мере дальнейшего развития глобального потепления, и они будут охватывать все большие территории. Это приведет, как показывают расчеты западных климатологов, к резкому увеличению смертности — каждый «лишний» градус жары летом будет повышать число умерших людей на 5%.

Гертлер и его коллега Пол Горман (Paul Gorman) подготовили первый точный прогноз по тому, как глобальное потепление и связанные с ним перемены в характере круговорота энергии между атмосферой, гидросферой и почвой Земли повлияют на частоту появления подобных явлений во время лета.

Их интересовала работа так называемого цикла Лоренца — круговорота энергии в атмосфере и связанного с ним процесса превращения потенциальной энергии тепла в кинетическую энергию воздушных масс.

Впервые эту связь открыл и описал математически известный американский метеоролог Эдвард Лоренц, автор «теории хаоса» и изобретатель термина «эффект бабочки».

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Ученые давно спорят о том, как глобальное потепление влияет на этот «круговорот», делает ли рост температур его более нестабильным и как на него влияет то, что атмосфера начинает запасать в себе больше энергии. Подобные дискуссии, как отмечает Гертлер, обычно касаются экваториальных и тропических широт, где рождаются главные «переносчики» этой энергии — мощнейшие циклоны и ураганы.

Американские климатологи решили изучить то, как изменение климата влияет на подобные процессы в умеренных широтах, в которых сосредоточена большая часть населения Земли и ее промышленного потенциала.

Для этого они проанализировали то, как менялся средний уровень потенциальной энергии, запасенной в атмосфере средних широт, в последние 40 лет, используя данные с климатических спутников и наземных станций слежения. Оказалось, что ее количество плавно, но достаточно быстро уменьшалось за все это время, падая на 1,5% каждые десять лет.

Эти тренды, как показывают расчеты ученых, продолжатся в будущем, что приведет к резкому ослаблению циклонов в умеренных широтах, уменьшению переноса тепла с юга на север, усилению проливных дождей и бурь, а также росту числа жарких дней, когда ветер вообще не дует.

В ближайшее время исследователи планируют составить более детальные прогнозы для каждого континента Земли и ее крупнейших регионов. Эти климатические карты, как надеются Горман и Гертлер, помогут местным жителям и властям лучше подготовиться к наступлению «нового» лета.

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