В России предложили закрывать супермаркеты по выходным

«Есть наличие крупных гипермаркетов и супермаркетов, сетей оптового формата с большим ассортиментом товаров. Давайте сделаем, как на Западе, в Германии, например», — рассказал парламентарий агентству городских новостей «Москва» во вторник, 19 февраля.

По его словам, крупные сети в западных странах закрываются по пятницам в 20:00 и остаются «фактически закрытыми» до утра понедельника.