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12:40 (мск), источник: РИА Новости

Познер извинился за неудачную шутку о китайцах

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер в ходе заседания Общественной коллегии по жалобам на прессу извинился за свои высказывания в адрес китайцев, назвав их крайне неудачной шуткой.

Источник: РИА Новости

Коллегия во вторник рассматривала жалобу архитектора-градостроителя Туяны Басановой на высказывание Познера в фильме из серии путешествий Познера и Ивана Урганта «Самые. Самые. Самые» о странах Скандинавии и Финляндии.

Зрительницу задела фраза «Я не окосел?», которую произнес Познер в отношении большого количества китайцев, находящихся в резиденции Санта-Клауса.

В жалобе Басановой говорилось, что ей как «представителю азиатской национальности коренного народа Сибири», очень неприятны «подобные высказывания и особенно жесты», которые, на ее взгляд «неприемлемы на телевидении, в частности на федеральном канале». Она заявила, что это оскорбляет ее чувства.

Это была очень, на мой взгляд, неудачная шутка. На самом деле я понимаю отлично реакцию г-жи Басановой, я понимаю, что ее это оскорбляет. Я приношу свои извинения: я сострил, и сострил очень неудачно… Прошу принять мои извинения абсолютно искренние.
Владимир Познер
Телеведущий

Он отметил, что не хотел никого обидеть.

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Как сообщил сопредседатель коллегии, глава СПЧ Михаил Федотов, решение по жалобе Коллегия вынесет сегодня в закрытом режиме, не ранее чем через неделю, но не поздней чем через три недели оно будет обнародовано.

Общественная коллегия по жалобам на прессу — внекорпоративная структура, рассматривающая споры, касающиеся нарушения норм профессиональной журналистской этики.

Среди членов Коллегии — журналисты Владимир Познер, Павел Гусев, Павел Лобков, Иван Засурский, Елена Вартанова, Александр Минкин, Галина Арапова, Алексей Симонов, Николай Сванидзе, Евгений Гонтмахер, Елена Лукьянова, Елена Масюк, Дмитрий Орешкин и другие.

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