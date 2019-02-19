Познер извинился за неудачную шутку о китайцах

Источник: РИА Новости

Коллегия во вторник рассматривала жалобу архитектора-градостроителя Туяны Басановой на высказывание Познера в фильме из серии путешествий Познера и Ивана Урганта «Самые. Самые. Самые» о странах Скандинавии и Финляндии.

Зрительницу задела фраза «Я не окосел?», которую произнес Познер в отношении большого количества китайцев, находящихся в резиденции Санта-Клауса.

В жалобе Басановой говорилось, что ей как «представителю азиатской национальности коренного народа Сибири», очень неприятны «подобные высказывания и особенно жесты», которые, на ее взгляд «неприемлемы на телевидении, в частности на федеральном канале». Она заявила, что это оскорбляет ее чувства.

Это была очень, на мой взгляд, неудачная шутка. На самом деле я понимаю отлично реакцию г-жи Басановой, я понимаю, что ее это оскорбляет. Я приношу свои извинения: я сострил, и сострил очень неудачно… Прошу принять мои извинения абсолютно искренние. Владимир Познер Телеведущий

Он отметил, что не хотел никого обидеть.

Как сообщил сопредседатель коллегии, глава СПЧ Михаил Федотов, решение по жалобе Коллегия вынесет сегодня в закрытом режиме, не ранее чем через неделю, но не поздней чем через три недели оно будет обнародовано.

Общественная коллегия по жалобам на прессу — внекорпоративная структура, рассматривающая споры, касающиеся нарушения норм профессиональной журналистской этики.

Среди членов Коллегии — журналисты Владимир Познер, Павел Гусев, Павел Лобков, Иван Засурский, Елена Вартанова, Александр Минкин, Галина Арапова, Алексей Симонов, Николай Сванидзе, Евгений Гонтмахер, Елена Лукьянова, Елена Масюк, Дмитрий Орешкин и другие.