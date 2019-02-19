Познер извинился за неудачную шутку о китайцах
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер в ходе заседания Общественной коллегии по жалобам на прессу извинился за свои высказывания в адрес китайцев, назвав их крайне неудачной шуткой.
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер в ходе заседания Общественной коллегии по жалобам на прессу извинился за свои высказывания в адрес китайцев, назвав их крайне неудачной шуткой.
Коллегия во вторник рассматривала жалобу
В жалобе Басановой говорилось, что ей как «представителю азиатской национальности коренного народа Сибири», очень неприятны «подобные высказывания и особенно жесты», которые, на ее взгляд «неприемлемы на телевидении, в частности на федеральном канале». Она заявила, что это оскорбляет ее чувства.
Это была очень, на мой взгляд, неудачная шутка. На самом деле я понимаю отлично реакцию
г-жиБасановой, я понимаю, что ее это оскорбляет. Я приношу свои извинения: я сострил, и сострил очень неудачно… Прошу принять мои извинения абсолютно искренние.
Он отметил, что не хотел никого обидеть.
Как сообщил сопредседатель коллегии, глава СПЧ Михаил Федотов, решение по жалобе Коллегия вынесет сегодня в закрытом режиме, не ранее чем через неделю, но не поздней чем через три недели оно будет обнародовано.
Общественная коллегия по жалобам на прессу — внекорпоративная структура, рассматривающая споры, касающиеся нарушения норм профессиональной журналистской этики.
Среди членов Коллегии — журналисты Владимир Познер, Павел Гусев, Павел Лобков, Иван Засурский, Елена Вартанова, Александр Минкин, Галина Арапова, Алексей Симонов, Николай Сванидзе, Евгений Гонтмахер, Елена Лукьянова, Елена Масюк, Дмитрий Орешкин и другие.