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12:54 (мск), источник: Playboy

Авада Кедавра, любители чая: открылся кофешоп в стиле «Гарри Поттера»

Еще один шанс попасть в Хогвартс?

Нам очень жаль напоминать тебе о том, что ты так и не попал в школу магии. Все попали в Хогвартс, а ты своего письма так и не дождался.

Но именно для тебя появился еще один шанс прикоснуться к миру волшебства. В Нью-Йорк направляется Гарри Поттер и напоминающее своей стилистикой Хэллоуин кафе.

Его название — Steamy Hallows (Испаряющиеся дары) является небольшим каламбуром на основе Deathly Hallows (Дары смерти).
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Новость
Кафе «переносит» посетителей в двухмерное пространство (фото)

6 января 2019 года Steamy Hallows объявили в Instagram, что они откроются через четыре недели, а затем — 16 февраля 2019 года, открылись незаметно для всех. Объявление было довольно скромным и было просто написано: «Мы будем восставать из мертвых через четыре недели!!! Оставайтесь с нами, распространяйте информацию».

Местонахождение магазина не было раскрыто в объявлении и посте с объявлением мягкого и незаметного открытия, но согласно Time Out, люди предполагают, что он откроется в Алфабет-сити с тех пор, как было закрыто Cake Shake основателя Зака Нила, расположенное на Шестой улице между Авеню А и Авеню Б.

В одной из своих публикаций в Instagram Steamy Hallows рассказали об одном из своих вдохновленных Гарри Поттером напитков, и мы уже влюблены. Встречайте зелье любви № 9 ¾:

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Steamy Hallows — идеальное место для поклонника Поттера. Быть может, в России тоже скоро воплотят эту идею?

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