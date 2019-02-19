Авада Кедавра, любители чая: открылся кофешоп в стиле «Гарри Поттера»
Еще один шанс попасть в Хогвартс?
Еще один шанс попасть в Хогвартс?
Нам очень жаль напоминать тебе о том, что ты так и не попал в школу магии. Все попали в Хогвартс, а ты своего письма так и не дождался.
Но именно для тебя появился еще один шанс прикоснуться к миру волшебства. В
6 января 2019 года Steamy Hallows объявили в Instagram, что они откроются через четыре недели, а затем — 16 февраля 2019 года, открылись незаметно для всех. Объявление было довольно скромным и было просто написано: «Мы будем восставать из мертвых через четыре недели!!! Оставайтесь с нами, распространяйте информацию».
Местонахождение магазина не было раскрыто в объявлении и посте с объявлением мягкого и незаметного открытия, но согласно Time Out, люди предполагают, что он откроется в
В одной из своих публикаций в Instagram Steamy Hallows рассказали об одном из своих вдохновленных Гарри Поттером напитков, и мы уже влюблены. Встречайте зелье любви № 9 ¾:
Steamy Hallows — идеальное место для поклонника Поттера. Быть может, в России тоже скоро воплотят эту идею?