Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 вещей, которые хотела бы вам сказать собака
Немцы нашли фантастически надёжный автомобиль (полный рейтинг)
Диетолог рекомендовала россиянам съедать на Масленицу не больше трех блинов в день
Каким был Карл Лагерфельд
Как выглядит самая дорогая квартира в Москва-Сити: фото
Появилось фото лысого и бледного Трампа Лысый и бледный — такое фото Трампа появилось в одном американском Twitter-аккаунте
Молодая жена Николаева готовится стать мамой во второй раз
Студентка узнала о рождении дочери через три дня после родов
Васильева раскрыла главную тайну в шоу «Секрет на миллион»
«Первый» показал, что происходит с подаренной Якубовичу едой
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Лос-Анджелес»
Защитник хочет уйти из «Реала»
Яну Рудковскую раскритиковали за «деревенскую» прическу
Кардашьян, Добрев и другие звезды стали гостями бьюти-премии
Авария, в которой разбились 47 авто: видео из США
Трактор уcтроил дрэг-гонку с мотоциклистами
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Почему дачи оказываются «вне закона»
Фоторепортажи
22Война без победы
16Скончался кутюрье Карл Лагерфельд
16:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Определены российские города с самой дешевой шаурмой

Московское консалтинговое бюро «Стрелка» оценило привлекательность российских городов для выпускников вузов на основе средней стоимости шаурмы. Об этом сообщает «Российская газета».

Источник: РИА "Новости"
Новость
На бегу и всухомятку. Какие бургеры и бутерброды предложат в разных странах

Оказалось, что цены на блюдо различаются почти в три раза в разных городах страны. Так, самая дорогая шаурма продается в Нарьян-Маре и стоит 245 рублей. Жители Южно-Сахалинска отдают за нее 206 рублей, Салехарда — 183 рубля, Якутска — 181 рубль. Пятерку лидеров завершает Владикавказ: в этом городе за шаурму просят 167 рублей.

Самая дешевая шаурма продается по цене от 87 рублей. Наиболее привлекательными городами с точки зрения цен на шаурму стали Волжский, Грозный, Киров, Махачкала и Тольятти.

В октябре 2018 года Роспотребнадзор проверил 251 точку по продаже шаурмы в Москве и во всех обнаружил нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Согласно отчету надзорного органа, в ряде столичных заведений общепита отсутствуют документы на сырье, а также нарушены срок годности и условия хранения продуктов.

 Что будет с рублем в 2019 году?
«Кортеж» Путина показали изнутри
Умер Карл Лагерфельд
Ученые показали, что произойдет с виноградом в микроволновке
Ученые нашли намеки на существование «кротовых нор»
В клинике Елены Малышевой нашли нарушения
В России предложили закрывать супермаркеты по выходным
В Китае рухнул канатный мост с туристами
Сын Децла выступил против съемок документального фильма об отце
Спорт
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Лос-Анджелес» Встреча, прошедшая в ночь с понедельника на вторник в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 3:2. Александр Овечкин по итогам игры признан первой звездой матча
Hi-Tech
Тайна перевала Дятлова: версия шведских ученых Группа шведских экспертов опубликовала свои выводы о получившей широкую известность трагедии.
Авто
Немцы нашли фантастически надёжный автомобиль (полный рейтинг) Эксперты авторитетного немецкого издания Autobild провели серию ресурсных тестов, чтобы понять, насколько надёжны популярные модели авто
Кино
Васильева раскрыла главную тайну в шоу «Секрет на миллион» Актриса стала героиней программы Леры Кудрявцевой и не побоялась ответить на финальный вопрос
Недвижимость
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Почему дачи оказываются «вне закона»
В России разрешили не платить за хижины как за дворцы
Обманутых дольщиков не будет, новых домов — тоже: мнение экспертов
Дети
Молодая жена Николаева готовится стать мамой во второй раз У композитора уже есть две дочери
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь