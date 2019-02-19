Определены российские города с самой дешевой шаурмой
Московское консалтинговое бюро «Стрелка» оценило привлекательность российских городов для выпускников вузов на основе средней стоимости шаурмы. Об этом сообщает «Российская газета».
Московское консалтинговое бюро «Стрелка» оценило привлекательность российских городов для выпускников вузов на основе средней стоимости шаурмы. Об этом сообщает «Российская газета».
Оказалось, что цены на блюдо различаются почти в три раза в разных городах страны. Так, самая дорогая шаурма продается в
Самая дешевая шаурма продается по цене от 87 рублей. Наиболее привлекательными городами с точки зрения цен на шаурму стали Волжский, Грозный, Киров, Махачкала и Тольятти.
В октябре 2018 года Роспотребнадзор проверил 251 точку по продаже шаурмы в Москве и во всех обнаружил нарушения