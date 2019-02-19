Определены российские города с самой дешевой шаурмой

Источник: РИА "Новости"

Оказалось, что цены на блюдо различаются почти в три раза в разных городах страны. Так, самая дорогая шаурма продается в Нарьян-Маре и стоит 245 рублей. Жители Южно-Сахалинска отдают за нее 206 рублей, Салехарда — 183 рубля, Якутска — 181 рубль. Пятерку лидеров завершает Владикавказ: в этом городе за шаурму просят 167 рублей.

Самая дешевая шаурма продается по цене от 87 рублей. Наиболее привлекательными городами с точки зрения цен на шаурму стали Волжский, Грозный, Киров, Махачкала и Тольятти.