В Туркмении начали массово лишать женщин водительских прав
Полиция Ашхабада (Туркмения) проводит массовые проверки водителей, в первую очередь — женщин, и под любым предлогом отбирает у них водительские удостоверения. Об этом пишет «Радио Азатлык».
Полиция Ашхабада (Туркмения) проводит массовые проверки водителей, в первую очередь — женщин, и под любым предлогом отбирает у них водительские удостоверения. Об этом пишет «Радио Азатлык».
По данным корреспондента издания, одну из водительниц лишили прав
Одна из свидетельниц пояснила, что женщинам также запретили ездить по некоторым улицам города. Кроме того, запрет на пользование автомобилями распространился и на сотрудниц правоохранительных органов. «Само начальство потребовало, чтобы машины сотрудников были оставлены на работе и чтобы женщины ни в коем случае не садились за руль», — рассказал источник в ведомстве.
Как сообщает «Хроника Туркменистана», в городе начались «авторепрессии». «Пострадавшие считают, что действия полиции направлены на то, чтобы вынудить женщин отказаться от управления автомобилями», — говорится в материале.
Кроме того, меры коснулись и самих автомобилей: полицейские отправляли на штрафстоянки машины темных цветов (владельцам придется их перекрашивать), а также старые авто марок «Москвич» и «Жигули».
В издании отмечают, что подобные запреты не подкреплены законодательно или официальными документами и не имеют юридической силы. Вероятно, они вводятся устными распоряжениями и контролируются волнообразно: например, «массовая охота» на машины темных цветов также происходила в январе прошлого года.
В декабре прошлого года сообщалось, что сотрудники налоговой службы и службы дорожного надзора полиции Туркмении начали массово выписывать штрафы после требования развивать экономику государства, выдвинутого на правительственном совещании президентом Бердымухамедовым. Ведомства стали искать поводы для денежных взысканий.