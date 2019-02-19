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Фоторепортажи
8Закрытая граница
10Прощание с Децлом
13:23 (мск), источник: Esquire

Сын Децла выступил против съемок документального фильма о своем отце

13-летний Антоний Толмацкий назвал «аферистом» журналиста Романа Супера, который анонсировал фильм и начал сбор средств на съемки.

13-летний Антоний Толмацкий в своем инстаграме призвал не перечислять деньги на съемку документального фильма о своем отце Кирилле Толмацком, известном как Децл.

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Сын рэпера назвал «аферистом» журналиста Романа Супера, который накануне анонсировал фильм и запустил кампанию по сбору средств на платформе «Планета». На данный момент из требующихся 3,5 миллиона собрано более 1,2 миллиона рублей. Журналист объяснил, что хочет снять фильм о «самом недооцененном» российском артисте «по-человечески, без студийных криков и скандалов». В байопике о Децле он планирует использовать кадры из интервью, которое он записал с ним в 2016 году.

По словам Антония, его отец был недоволен тем интервью с Супером. Кроме того, Толмацкий-младший отметил, что его дедушка, Александр Толмацкий, «в этой ситуации вообще властью не обладает».

Александр Толмацкий прокомментировал заявление своего внука в комментариях в фейсбуке. «Ну ведь это же полная ерунда! За спиной ребенка стоит очень страшный и опасный манипулятор», — написал он, не пояснив, о ком идет речь.

СМИ сообщали, что Децл не общался со своим отцом последние 15 лет по причинам личного характера.

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