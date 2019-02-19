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15:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Дагестанки подрались на свадьбе за букет и возмутили дагестанцев

На одной из свадебных церемоний в Дагестане произошла драка. Две девушки сразились за букет невесты.

Видео инцидента распространяется в соцсетях, в частности, оно опубликовано на странице naberejnaya_derbent_official в Instagram.

Когда букет полетел в толпу, его одновременно схватили две девушки и начали тянуть добычу в разные стороны. Вырывая друг у друга цветы, обе падают на пол и продолжают схватку там. В итоге одной удается выдрать букет, стоящие рядом мужчины ей аплодируют.

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В комментариях под постом большинство подписчиков предположили, что девушки просто сильно хотят замуж. Другие напомнили, что бросание букета не вписывается в кавказские традиции.

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«Не понимаю откуда вы взяли этот обычай или как его кому вы уподобляйтесь скажет мать отец женитесь», — написал один из них (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. «Ленты.ру»). «Вот такие свадьбы делать не харам ??? Почему молчат, а как новый год все они святые», — поинтересовался другой. «Это миф никакой букет не поможет замуж выйти, чтоб замуж выйти нужна скромность, порядочность и ум», — поделился житейской мудростью третий. Некоторые посоветовали побыстрее выдать девушек замуж, чтобы «не позорить народ».

Традиция бросания букета невесты берет начало в Европе. Считается, что та, кто его поймает, вскоре выйдет замуж.

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