Край ремесел и туманов

Источник: Марина Львова

Эта часть Дагестана известна многим благодаря селу Кубачи — легендарному месту производства красивейших изделий из серебра и золота. Однако стоит заглянуть и в другие села Дахадаевского района, чтобы тоже найти и мастеров-умельцев, и головокружительные красоты.

Уркарах: старинная мечеть и саркофаги

Райцентр Уркарах раскинулся на живописном плато Лесистого хребта — наиболее низкой гряды северного склона горной системы Большого Кавказа.

Новость По обе стороны Эльбруса

Старая часть поселения — Верхний Уркарах — располагается на вершине, в прежние времена бывшей хорошим наблюдательным пунктом. Сейчас это превосходная смотровая площадка, правда необорудованная. Отсюда как на ладони видны живописный скалистый утес и скалы-близнецы, окружающие село снежные вершины и земли соседних районов.

В Верхнем Уркарахе сохранилась мечеть ХI века. До VIII—XI в еков уркарахцы были язычниками, в более позднее время исповедовали христианство и иудейство. Мусульманскую религию привезли в Х—ХI веках сюда арабы, а окончательно ислам утвердился тут через несколько столетий.

Источник: Марина Львова

Еще один археологический памятник Уркараха — нетипичные для мусульман надгробия ХI—XII веков на могилах старого кладбища. Это каменные саркофаги, украшенные орнаментом и надписями.

Источник: Марина Львова

Из современных достопримечательностей внимания достойна «Дахадаев-Арена» — ее называют единственным в России футбольным стадионом, расположенным на высоте 1500 метров над уровнем моря. Построили арену к открытию чемпионата мира по футболу 2018 года.

Кала-Корейш: мусульманская святыня

Марина Львова 1 / 6 Усыпальница уцмиев и Джума-мечеть в селе Кала-Корейш Марина Львова 2 / 6 Марина Львова 3 / 6 Марина Львова 4 / 6 Рядом с мечетью восстановлен один жилой дом. Его двери не закрываются, путешественник или паломник может переночевать здесь и укрыться от дождя, соблюдая главное условие — сохранение порядка Марина Львова 5 / 6 В прежние времена мечеть славилась внутренней отделкой, поражавшей совершенством декоративных мотивов и мастерством искусной резьбы по камню. Сейчас о былом великолепии напоминает лишь фрагмент штукового (смесь алебастра с гипсом) михраба (это ниша в стене мечети, указывающая направление на Мекку) Марина Львова 6 / 6 К культовым сооружениям примыкают остатки жилых зданий. Самые крупные постройки в селе располагались вокруг мечети, а бедные дома ютились по окраинам и на скалах над пропастью

В Уркарахе некоторое время располагалась резиденция правителей Кайтагского уцмийства — в VIII—XIX ве ках влиятельного феодального владения. Уцмии переехали туда, когда первая кайтагская столица — Кала-Корейш — была разграблена воинами Тамерлана.

Новость Сотканные из столетий

Заброшенное село-крепость Кала-Корейш — мусульманская святыня. По легенде, его основали воины-корейшиты — выходцы из племени пророка Мухаммеда.

Сейчас здесь бывают и паломники, и туристы, и ученые. Привлекает всех старейшая мечеть XI века и уникальные надгробия XI—XIX вв. еков на могилах покойных уцмиев. На каменных плитах высечены стихи и философские изречения, изображения мирового древа и другие «послания».

А еще село с тысячелетней историей считают «местом силы». Говорят, если загадать здесь желание, оно обязательно сбудется.

Амузги: покинутое село оружейников

Источник: Марина Львова

Еще одно покинутое жителями селение — Амузги — расположено в 4−5 км юго-западнее Кубачи. На машине проехать невозможно, нужно идти пешком. Дорога комфортная и живописная. Можно вдоволь насладиться не только знаменитыми кубачинскими туманами, которые так и хочется назвать серебряными, но и видами самого села с нестандартных ракурсов.

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В прошлом Амузги было крупным центром изготовления сабельных и кинжальных клинков. Изделия пользовались большой известностью и в Дагестане, и за его пределами. Привезенные в Кубачи амузгинские клинки обретали там рукоятки и ножны, украшались серебром, гравировкой, чернью, золотой насечкой и эмалью. Эта кооперация существовала долгие годы, пока в 1944 году жителей Амузги не переселили насильно на другие земли.

Со временем производство клинков в Амузги прекратилась.

Сейчас на высоком берегу, обрывающимся пропастью к реке, остались только развалины оборонительной башни и крепостной стены некогда укрепленного и процветающего селения кузнецов.

Три года назад опустел и последний жилой дом в Амузги: умерла 80-летняя бабушка Патимат. Двери ее дома до сих пор открыты для любого путника. В нем можно переждать непогоду или просто посидеть в тишине.

Харбук: куют все

Источник: Марина Львова

Если Амузги славилось клинками, то Харбук был центром производства огнестрельного оружия в Дагестане.

Харбукцы овладели мастерством металлообработки в Средневековье. Расцвет оружейного производства пришелся на период Кавказской войны, а закат — на годы советской власти, когда изготавливать оружие вне заводов запретили.

Источник: Марина Львова

В 2018 году на въезде в село односельчане установили памятник в честь оружейника Алимаха Харбукского (1836−1926 гг.). Кремневые ружья этого мастера стали эталоном совершенного оружия и получили название — «Алимах мажар», или «кремневка Алимаха».

Об истории Харбука можно узнать в небольшом сельском музее. Он размещается в клубе за синей дверью с надписью из советского прошлого: «Агитпункт». Местные жители бережно собрали экспонаты, их можно трогать и, рассматривая, искренне удивляться смекалке и находчивости мастеров. Здесь и старые передвижные меха для кузницы, и железный прибор с двумя крючками для взвешивания легких и тяжелых грузов.

С проржавевшего от времени кремниевого пистолета хранитель музея предусмотрительно спилил боек. Но, даже будучи «беззубой», кремневка производит сильное впечатление. Сложно представить: как можно вручную выковать оружие, способное сбить установленный на горе еле видимый пятак?

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Некоторые мастера в Харбуке до сих пор работают в кузницах, устроенных как в былые времена. В помещении с помощью специальных отверстий в потолке и стенах создают естественное проветривание, которое разжигает, но не гасит огонь в печи. Но главная особенность такой кузницы — наковальня на уровне пола, когда мастер-оружейник опускает ноги в специально вырытую яму. Так кузнец бережет спину от чрезмерного напряжения и экономнее расходует силы.

Сегодня харбукское ремесло поддерживают немногочисленные мастера. Среди них есть женщины, способные и выковать хозяйственные инструменты, и изготовить клинки из булатной стали по полному циклу — от ковки до ювелирной обработки.

Кища: родина дагестанской шотландки

Не все промыслы в округе такие «воинственные». Село Кища, например, прославилось изготовлением и выделкой тканей из шерсти, конопли и ворса.

Источник: Марина Львова

В историко-краеведческом музее при местной школе собрана интересная коллекция предметов быта. Среди экспонатов — веретено, прялка, челнок и другие предметы старинного ткацкого производства.

В рабочем состоянии сохранился станок для изготовления сукна и его «сородич» — устройство для выделки конопляных тканей, напоминающее остов горской арбы.

Здесь расскажут, что ткань в клетку на шерстяной или хлопковой основе в народе прозвали «кищинской шотландкой»; что пряжу красили корой дуба или сажей из дымохода — и множество других занимательных вещей.

Источник: Марина Львова

А в центре Кища в память об односельчанах, павших в годы Великой Отечественной войны, воздвигнут памятник — «Воин-освободитель» вытесан из каменного монолита. Сначала облик воина с автоматом в руках и боевыми наградами на груди напоминал внешность Сталина. Позже по указанию из районной ячейки КПСС памятник видоизменили. Монумент в селе Кища стал последней творческой работой скульптора-самоучки из Алигаджи Курбанова из селения Сургия. Он прекратил свою деятельность из религиозных соображений.

Марина Львова 1 / 4 Марина Львова 2 / 4 Сторожевая башня в селе Кища Марина Львова 3 / 4 Изображения, вырезанные на камнях и вмурованные в стены. Такие камни многократно меняли «место жительства»: их забирали из старых, разрушенных сооружений. Согласно предположению ученых, камни использовались как обереги Марина Львова 4 / 4 Муса Мусаев, мастер по изготовлению музыкальных инструментов. Муса — самоучка. Последние 15 лет он делает инструменты и учит этому ремеслу детей, а раньше работал экспертом-криминалистом в районном ОВД

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