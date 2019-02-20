Край ремесел и туманов
Фотопутешествие по горному Дагестану. Тому, кто едет в знаменитый аул Кубачи, повезло: вокруг него еще целая россыпь интереснейших сел.
Фотопутешествие по горному Дагестану. Тому, кто едет в знаменитый аул Кубачи, повезло: вокруг него еще целая россыпь интереснейших сел.
Эта часть Дагестана известна многим благодаря селу Кубачи — легендарному месту производства красивейших изделий из серебра и золота. Однако стоит заглянуть и в другие села Дахадаевского района, чтобы тоже найти и
Райцентр Уркарах раскинулся на живописном плато Лесистого хребта — наиболее низкой гряды северного склона горной системы Большого Кавказа.
Старая часть поселения — Верхний Уркарах — располагается на вершине, в прежние времена бывшей хорошим наблюдательным пунктом. Сейчас это превосходная смотровая площадка, правда необорудованная. Отсюда как на ладони видны живописный скалистый утес и
В Верхнем Уркарахе сохранилась мечеть ХI века. До
Еще один археологический памятник Уркараха — нетипичные для мусульман надгробия ХI—XII веков на могилах старого кладбища. Это каменные саркофаги, украшенные орнаментом и надписями.
Из современных достопримечательностей внимания достойна «Дахадаев-Арена» — ее называют единственным в России футбольным стадионом, расположенным на высоте 1500 метров над уровнем моря. Построили арену к открытию чемпионата мира по футболу 2018 года.
Усыпальница уцмиев и Джума-мечеть в селе Кала-Корейш
Рядом с мечетью восстановлен один жилой дом. Его двери не закрываются, путешественник или паломник может переночевать здесь и укрыться от дождя, соблюдая главное условие — сохранение порядка
В прежние времена мечеть славилась внутренней отделкой, поражавшей совершенством декоративных мотивов и мастерством искусной резьбы по камню. Сейчас о былом великолепии напоминает лишь фрагмент штукового (смесь алебастра с гипсом) михраба (это ниша в стене мечети, указывающая направление на Мекку)
К культовым сооружениям примыкают остатки жилых зданий. Самые крупные постройки в селе располагались вокруг мечети, а бедные дома ютились по окраинам и на скалах над пропастью
В Уркарахе некоторое время располагалась резиденция правителей Кайтагского уцмийства — в
Заброшенное
Сейчас здесь бывают и паломники, и туристы, и ученые. Привлекает всех старейшая мечеть XI века и уникальные надгробия
А еще село с тысячелетней историей считают «местом силы». Говорят, если загадать здесь желание, оно обязательно сбудется.
Еще одно покинутое жителями селение — Амузги — расположено в 4−5 км
В прошлом Амузги было крупным центром изготовления сабельных и кинжальных клинков. Изделия пользовались большой известностью и в Дагестане, и за его пределами. Привезенные в Кубачи амузгинские клинки обретали там рукоятки и ножны, украшались серебром, гравировкой, чернью, золотой насечкой и эмалью. Эта кооперация существовала долгие годы, пока в 1944 году жителей Амузги не переселили насильно на другие земли.
Со временем производство клинков в Амузги прекратилась.
Три года назад опустел и последний жилой дом в Амузги: умерла 80-летняя бабушка Патимат. Двери ее дома до сих пор открыты для любого путника. В нем можно переждать непогоду или просто посидеть в тишине.
Если Амузги славилось клинками, то Харбук был центром производства огнестрельного оружия в Дагестане.
Харбукцы овладели мастерством металлообработки в Средневековье. Расцвет оружейного производства пришелся на период Кавказской войны, а закат — на годы советской власти, когда изготавливать оружие вне заводов запретили.
В 2018 году на въезде в село односельчане установили памятник в честь оружейника Алимаха Харбукского (1836−1926 гг.). Кремневые ружья этого мастера стали эталоном совершенного оружия и получили название — «Алимах мажар», или «кремневка Алимаха».
Об истории Харбука можно узнать в небольшом сельском музее. Он размещается в клубе за синей дверью с надписью из советского прошлого: «Агитпункт». Местные жители бережно собрали экспонаты, их можно трогать и, рассматривая, искренне удивляться смекалке и находчивости мастеров. Здесь и старые передвижные меха для кузницы, и железный прибор с двумя крючками для взвешивания легких и тяжелых грузов.
С проржавевшего от времени кремниевого пистолета хранитель музея предусмотрительно спилил боек. Но, даже будучи «беззубой», кремневка производит сильное впечатление. Сложно представить: как можно вручную выковать оружие, способное сбить установленный на горе еле видимый пятак?
Некоторые мастера в Харбуке до сих пор работают в кузницах, устроенных как в былые времена. В помещении с помощью специальных отверстий в потолке и стенах создают естественное проветривание, которое разжигает, но не гасит огонь в печи. Но главная особенность такой кузницы — наковальня на уровне пола, когда
Сегодня харбукское ремесло поддерживают немногочисленные мастера. Среди них есть женщины, способные и выковать хозяйственные инструменты, и изготовить клинки из булатной стали по полному циклу — от ковки до ювелирной обработки.
Не все промыслы в округе такие «воинственные». Село Кища, например, прославилось изготовлением и выделкой тканей из шерсти, конопли и ворса.
В
Здесь расскажут, что ткань в клетку на шерстяной или хлопковой основе в народе прозвали «кищинской шотландкой»; что пряжу красили корой дуба или сажей из дымохода — и множество других занимательных вещей.
А в центре Кища в память об односельчанах, павших в годы Великой Отечественной войны, воздвигнут памятник — «Воин-освободитель» вытесан из каменного монолита. Сначала облик воина с автоматом в руках и боевыми наградами на груди напоминал внешность Сталина. Позже по указанию из районной ячейки КПСС памятник видоизменили. Монумент в селе Кища стал последней творческой работой
Сторожевая башня в селе Кища
Изображения, вырезанные на камнях и вмурованные в стены. Такие камни многократно меняли «место жительства»: их забирали из старых, разрушенных сооружений. Согласно предположению ученых, камни использовались как обереги
Муса Мусаев, мастер по изготовлению музыкальных инструментов. Муса — самоучка. Последние 15 лет он делает инструменты и учит этому ремеслу детей, а раньше работал экспертом-криминалистом в районном ОВД
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Горные села продолжают жить своим нехитрым и порой непонятным для