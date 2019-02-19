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16:19 (мск), источник: Mail.ru Новости

Художник помещает известных персонажей в игольное ушко

Рассмотреть их можно только под микроскопом.

61-летний Уиллард Уиган из британского Бирмингема создает удивительные произведения искусства, но, чтобы их увидеть, нужно использовать увеличительное оборудование. Ведь свои микроскопические скульптуры художник создает внутри игольного ушка.

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По словам Уигана, увлекаться созданием миниатюрных творений он начал в возрасте пяти лет, когда стал сооружать домики для муравьев, полагая, что насекомым негде жить. С тех пор он не только усложнил свою технику, но и заработал мировую популярность.

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Одна из последних работ британца — фигура Алисы из произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Кстати, Уиган уже не в первый раз вдохновляется этим произведением. Ранее он уже создавал персонажей из этой книги.

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