Художник помещает известных персонажей в игольное ушко
Рассмотреть их можно только под микроскопом.
Рассмотреть их можно только под микроскопом.
61-летний Уиллард Уиган из британского Бирмингема создает удивительные произведения искусства, но, чтобы их увидеть, нужно использовать увеличительное оборудование. Ведь свои микроскопические скульптуры художник создает внутри игольного ушка.
По словам Уигана, увлекаться созданием миниатюрных творений он начал в возрасте пяти лет, когда стал сооружать домики для муравьев, полагая, что насекомым негде жить. С тех пор он не только усложнил свою технику, но и заработал мировую популярность.
Одна из последних работ британца — фигура Алисы из произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Кстати, Уиган уже не в первый раз вдохновляется этим произведением. Ранее он уже создавал персонажей из этой книги.