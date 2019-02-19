Найден единственный в мире полностью черный императорский пингвин (видео)

Команде документального сериала «Dynasties» о вымирающих видах животных удалось снять абсолютно черного императорского пингвина. Авторы ролика считают, что это не просто редкий экземпляр, а единственный подобный пингвин на планете.

По мнению ученых, такой окрас — результат генетической мутации под названием меланизм. Они также отметили, что пингвину повезло дожить до взрослого возраста, ведь из-за своего цвета он намного заметней для хищников.