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17:31 (мск), источник: Mail.ru Новости

Житель Ганы делает необычную мебель из старых автомобильных шин (видео)

Столики и кресла собственного дизайна.

Джеффри Йебоа из Аккры уже пять лет создает уникальную дизайнерскую мебель из старых покрышек. Материал для своих изделий он находит сам — проверяет городские свалки и забирает выброшенные шины с улицы. Что-то ему приносят и сами владельцы автомастерских.

Во время загрузки произошла ошибка.

Старые покрышки Джеффри превращает в симпатичные столики и кресла с помощью ткани, цветных веревок и стекла.

Стоит такая мебель от 30 до 250 долларов США.

Но главное в этом деле не прибыль. Как рассказал Джеффри, своими изделиями он продвигает идеи переработки отходов и защиты окружающей среды.

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