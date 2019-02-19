Житель Ганы делает необычную мебель из старых автомобильных шин (видео)

Джеффри Йебоа из Аккры уже пять лет создает уникальную дизайнерскую мебель из старых покрышек. Материал для своих изделий он находит сам — проверяет городские свалки и забирает выброшенные шины с улицы. Ч то-то ему приносят и сами владельцы автомастерских.