Житель Ганы делает необычную мебель из старых автомобильных шин (видео)
Столики и кресла собственного дизайна.
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Столики и кресла собственного дизайна.
Джеффри Йебоа из Аккры уже пять лет создает уникальную дизайнерскую мебель из старых покрышек. Материал для своих изделий он находит сам — проверяет городские свалки и забирает выброшенные шины с улицы. Ч
Старые покрышки Джеффри превращает в симпатичные столики и кресла с помощью ткани, цветных веревок и стекла.
Но главное в этом деле не прибыль. Как рассказал Джеффри, своими изделиями он продвигает идеи переработки отходов и защиты окружающей среды.