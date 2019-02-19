Грызун из Австралии стал первой «официальной» жертвой изменения климата

Источник: The State of Queensland (Department of Environment and Science)

Большинство ученых, изучающих климат Земли, сегодня не сомневаются в том, что глобальное потепление существует и что оно радикально изменит облик планеты, если рост температур не удастся сдержать на отметке в 1,5 градуса Цельсия. В пользу этого говорят результаты замеров с десятков климатических спутников, тысяч метеорологических станций и буйков в море, и сотни компьютерных моделей климата планеты.

Рост температур, повышение уровня моря и другие процессы, связанные с потеплением, вынудят многих животных и растений, привыкших к определенным условиям среды, стать своеобразными «климатическими беженцами» и бежать на север или в горы, в более холодные и стабильные регионы.

Многие другие представители флоры и фауны, у которых не будет такой возможности, просто исчезнут с лица Земли или выживут только в специализированных питомниках, куда их перевезет человек.

Как предполагают ученые, климат и деятельность человека могут уничтожить свыше трех сотен видов млекопитающих и птиц в ближайшие столетия.

Первой его жертвой, как сообщает сайт Министерства экологии и энергии Австралии, стал редкий грызун, рифовая мозаичнохвостая крыса (Melomys rubicola), жившая на небольшом песчаном острове у северных берегов Австралии.

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Это животное было открыто в 1845 году британскими путешественниками с судна HMS Bramble, которые высадились на песчаной отмели, расположенной неподалеку от Большого Барьерного рифа, северной Австралии и южной части Новой Гвинеи. Пополняя запасы воды и провизии, моряки заметили необычно крупную крысу, имевшую причудливый «горбатый» нос и рыжеватый мех.

Экологи обратили внимание на этих необычных существ только в конце прошлого века, когда они заметили, что их популяция резко уменьшилась. В начале 1980 годов на острове Брамбл-Кэй проживало несколько сотен крыс, тогда как в 1990 годах их численность упала до 90 особей, а в середине прошлого десятилетия количество грызунов снизилось до дюжины.

В последний раз, как отмечает сайт министерства, крыс видели рыбаки в 2009 году, после чего ни экологам, ни местным жителям не удавалось найти следы их существования. По этой причине вчера чиновники официально перевели их из числа видов, которым угрожает вымирание, в категорию вымерших животных.

Почему исчезновение этих крыс стало большим событием для ученых? Дело в том, что экологи из университета Квинсленда еще два года назад показали, что исчезновение Melomys rubicola было связано с глобальным потеплением и повышением уровня моря.

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Участившиеся бури и высокий уровень воды в Торресовом проливе, как тогда предположили ученые, оставляли все меньше и меньше места для жизни крыс на острове Брамбл-Кэй, что в конечном итоге погубило их.

Последующие два года наблюдений за этим клочком суши и соседними уголками Австралии и Новой Гвинеи убедили их в том, что они действительно полностью исчезли. Это заставило чиновников признать рифовых крыс первыми жертвами изменения климата, и перевести несколько других млекопитающих в число видов, которым угрожает вымирание по тем же причинам.