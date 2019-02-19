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19:19 (мск), источник: Чердак

Древние люди освоили азиатские тропики, пересев на диету из обезьян и гигантских белок

Об этом свидетельствуют новые находки в пещере на Шри-Ланке.

Источник: O. Wedage
По мере выхода Homo sapiens из Африки им встречались новые экологические ландшафты. И если в степях или лесах, как и в саванне, они могли рассчитывать на добычу крупных копытных, то в тропиках им пришлось искать себе новых жертв. Долгое время оставалось неясным, кем и как питались сапиенсы в лесах юго-восточной Азии, но теперь мы, кажется, знаем ответ. В ходе раскопок в пещере Фа Хиен на Шри-Ланке ученые обнаружили кости множества мелких млекопитающих со следами обработки человеком. Судя по всему, древние люди на Шри-Ланке ели обезьян и гигантских белок, сшибая их с деревьев заточенным оружием.

Самые древние человеческие кости, которые удалось найти в пещере Фа Хиен на юго-западе Шри-Ланки, относятся к позднему палеолиту — это молодая женщина и несколько детей, жившие примерно 30 тысяч лет назад. В тропических лесах острова тогда, как и сейчас, не водилось животных, на которых привыкли охотиться палеолитические люди в Африке. А значит, обитатели Шри-Ланки использовали другую, неизвестную нам стратегию выживания.

На подходе к пещере Фа Хиен, Шри-Ланка | Источник: O. Wedage

Международная команда ученых нашла решение этой проблемы, проанализировав 14 485 остатков животных на дне пещеры. Для половины из них удалось определить групповую принадлежность. Некоторые из этих животных, например, птицы и ящерицы, могли быть естественными обитателями пещеры, другие — вроде мышей и лягушек — добычей крупных хищников.

Но обожженные кости таких существ, таких как обезьяны и гигантские белки, свидетельствуют о том, что их погубил именно человек.
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Самые древние из этих костей найдены в слоях, соответствующих 48 тысячам лет назад.

Следующий вопрос — как древние сапиенсы охотились на своих жертв? В то время как жители саванн использовали ловушки против крупных копытных, колонизаторам тропиков потребовалась другая техника охоты, поскольку древесных животных в капкан загнать непросто. Судя по обнаруженным зубам, все животные из пещеры умерли в расцвете своих лет, хотя в ловушках обычно обнаруживают особей разных возрастов.

Ученые обнаружили в пещере заточенные кости, напоминающие наконечники, — это позволило им предположить, что палеолитические охотники метали оружие в древесных животных и употребляли их не только в пищу, но и для создания нового оружия.

Примеры найденных в Фа Хиен костяных изделий, которые сделаны из костей и зубов обезьян | Источник: N. Amano
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Другие популяции древних людей тоже иногда охотились на небольших млекопитающих, но крупные копытные все же оставались для них основным источником белка. Более того, даже меню современных охотничьих племен, обитающих в тех же краях, выглядит более разнообразно. Но сапиенсы из пещеры, кажется, полностью сосредоточились на гигантских белках и обезьянах.

Это говорит, с одной стороны, об их способности приспособиться к новым условиям и местам обитания. Авторы исследования отмечают, что для эффективной охоты необходимо было разбираться в территориальности и жизненном цикле своей добычи. С другой стороны, такая специализация могла стать двигателем изменений в сообществе тропических лесов, поскольку считается, что именно эти группы животных легко вымирают в результате чрезмерной охоты.

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