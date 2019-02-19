Древние люди освоили азиатские тропики, пересев на диету из обезьян и гигантских белок

Источник: O. Wedage

По мере выхода Homo sapiens из Африки им встречались новые экологические ландшафты. И если в степях или лесах, как и в саванне, они могли рассчитывать на добычу крупных копытных, то в тропиках им пришлось искать себе новых жертв. Долгое время оставалось неясным, кем и как питались сапиенсы в лесах юго-восточной Азии, но теперь мы, кажется, знаем ответ. В ходе раскопок в пещере Фа Хиен на Шри-Ланке ученые обнаружили кости множества мелких млекопитающих со следами обработки человеком. Судя по всему, древние люди на Шри-Ланке ели обезьян и гигантских белок, сшибая их с деревьев заточенным оружием.

Самые древние человеческие кости, которые удалось найти в пещере Фа Хиен на юго-западе Шри-Ланки, относятся к позднему палеолиту — это молодая женщина и несколько детей, жившие примерно 30 тысяч лет назад. В тропических лесах острова тогда, как и сейчас, не водилось животных, на которых привыкли охотиться палеолитические люди в Африке. А значит, обитатели Шри-Ланки использовали другую, неизвестную нам стратегию выживания.

На подходе к пещере Фа Хиен, Шри-Ланка | Источник: O. Wedage

Международная команда ученых нашла решение этой проблемы, проанализировав 14 485 остатков животных на дне пещеры. Для половины из них удалось определить групповую принадлежность. Некоторые из этих животных, например, птицы и ящерицы, могли быть естественными обитателями пещеры, другие — вроде мышей и лягушек — добычей крупных хищников.

Но обожженные кости таких существ, таких как обезьяны и гигантские белки, свидетельствуют о том, что их погубил именно человек.

Самые древние из этих костей найдены в слоях, соответствующих 48 тысячам лет назад.

Следующий вопрос — как древние сапиенсы охотились на своих жертв? В то время как жители саванн использовали ловушки против крупных копытных, колонизаторам тропиков потребовалась другая техника охоты, поскольку древесных животных в капкан загнать непросто. Судя по обнаруженным зубам, все животные из пещеры умерли в расцвете своих лет, хотя в ловушках обычно обнаруживают особей разных возрастов.

Ученые обнаружили в пещере заточенные кости, напоминающие наконечники, — это позволило им предположить, что палеолитические охотники метали оружие в древесных животных и употребляли их не только в пищу, но и для создания нового оружия.

Примеры найденных в Фа Хиен костяных изделий, которые сделаны из костей и зубов обезьян | Источник: N. Amano

Читайте также У каждого свои тараканы. Как паразиты и насекомые открывают тайны прошлого

Другие популяции древних людей тоже иногда охотились на небольших млекопитающих, но крупные копытные все же оставались для них основным источником белка. Более того, даже меню современных охотничьих племен, обитающих в тех же краях, выглядит более разнообразно. Но сапиенсы из пещеры, кажется, полностью сосредоточились на гигантских белках и обезьянах.

Это говорит, с одной стороны, об их способности приспособиться к новым условиям и местам обитания. Авторы исследования отмечают, что для эффективной охоты необходимо было разбираться в территориальности и жизненном цикле своей добычи. С другой стороны, такая специализация могла стать двигателем изменений в сообществе тропических лесов, поскольку считается, что именно эти группы животных легко вымирают в результате чрезмерной охоты.