Древние люди освоили азиатские тропики, пересев на диету из обезьян и гигантских белок
Об этом свидетельствуют новые находки в пещере на
Об этом свидетельствуют новые находки в пещере на
Самые древние человеческие кости, которые удалось найти в пещере Фа Хиен на
Международная команда ученых нашла решение этой проблемы, проанализировав 14 485 остатков животных на дне пещеры. Для половины из них удалось определить групповую принадлежность. Некоторые из этих животных, например, птицы и ящерицы, могли быть естественными обитателями пещеры, другие — вроде мышей и лягушек — добычей крупных хищников.
Самые древние из этих костей найдены в слоях, соответствующих 48 тысячам лет назад.
Следующий вопрос — как древние сапиенсы охотились на своих жертв? В то время как жители саванн использовали ловушки против крупных копытных, колонизаторам тропиков потребовалась другая техника охоты, поскольку древесных животных в капкан загнать непросто. Судя по обнаруженным зубам, все животные из пещеры умерли в расцвете своих лет, хотя в ловушках обычно обнаруживают особей разных возрастов.
Ученые обнаружили в пещере заточенные кости, напоминающие наконечники, — это позволило им предположить, что палеолитические охотники метали оружие в древесных животных и употребляли их не только в пищу, но и для создания нового оружия.
Другие популяции древних людей тоже иногда охотились на небольших млекопитающих, но крупные копытные все же оставались для них основным источником белка. Более того, даже меню современных охотничьих племен, обитающих в тех же краях, выглядит более разнообразно. Но сапиенсы из пещеры, кажется, полностью сосредоточились на гигантских белках и обезьянах.
Это говорит, с одной стороны, об их способности приспособиться к новым условиям и местам обитания. Авторы исследования отмечают, что для эффективной охоты необходимо было разбираться в территориальности и жизненном цикле своей добычи. С другой стороны, такая специализация могла стать двигателем изменений в сообществе тропических лесов, поскольку считается, что именно эти группы животных легко вымирают в результате чрезмерной охоты.