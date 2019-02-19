Британец женился на женщине, которой случайно написал сообщение вместо бывшей жены

46-летний Питер Мактаггарт и 60-летняя Мэри сейчас счастливые супруги. Их история больше похожа на сюжет фильма, чем на реальную жизнь.

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Они познакомились в 2003 году, когда Питер купил себе новый телефон и при сохранении номера своей первой жены неправильно записал одну цифру. В итоге он несколько дней писал сообщения Мэри, которая тогда тоже была замужем и жила в другом городе. Сначала женщина игнорировала незнакомца, но потом объяснила ему, что он ошибся номером. Вроде бы на этом все должно было закончиться, но это наоборот стало началом их совместной истории.

Питер и Мэри разговорились и выяснили, что у них много общего, в том числе и одинаковые проблемы в браке. Они продолжали общаться еще год, до тех пор пока Питер не ушел от жены и не переехал из Болтона в Ньюкасл, чтобы быть поближе к подруге и начать новую жизнь. В том же 2004 году Мэри также развелась со своим мужем, и их отношениям с Питером уже ничего не могло помешать.

Влюбленные жили вместе 13 лет, пока, наконец, не решили официально зарегистрировать свои отношения. Друзья пары уговорили их рассказать журналистам свою необычную историю, которую Мэри называет судьбой.